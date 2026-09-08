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Además de las multas por exceso de velocidad, la Ciudad de Buenos Aires contempla durante septiembre nuevos montos para sancionar a quienes circulan por debajo de la velocidad mínima.
La actualización del valor de la Unidad Fija llevó la suma de esta infracción a una cifra que muchos conductores no tienen del todo presente, pero que tendrán que comenzar a considerar si buscan evitar un golpe al bolsillo.
Así quedó el valor de la multa por no respetar la velocidad mínima
Desde el 2 de septiembre de 2026, la Unidad Fija tiene un valor de $1.173,08 y se mantendrá así hasta marzo de 2027.
No respetar la velocidad mínima equivale a 70 UF, lo que representa una sanción de $82.115,60 para el infractor.
Esta actualización se aplica de manera automática a todas las multas del sistema, no solo a las vinculadas con excesos de velocidad.
Cuánto se paga por circular a más de 140 km/h en CABA
La sanción por circular a más de 140 kilómetros por hora se encuentra entre las más elevadas del sistema de multas de la Ciudad.
El rango va desde $469.232 hasta $4.692.320, de acuerdo con la cantidad de Unidades Fijas aplicada en cada caso: son entre 400 y 4.000 UF.
De esta manera, el máximo de la escala se alcanza cuando un conductor supera los 140 km/h. Además, en las autopistas porteñas la velocidad máxima permitida no supera los 100 km/h.
Otras infracciones que también aumentaron su valor en septiembre
La suba de la UF también modificó los montos de otras faltas frecuentes entre los conductores porteños.
- Conducir sin licencia: 50 UF, $58.654.
- No usar cinturón de seguridad: 100 UF, $117.308.
- Usar el celular al manejar: 100 UF, $117.308.
- Violar un semáforo: entre 300 y 1500 UF, de $351.924 a $1.759.620.
Estas cifras conviven con la de la velocidad mínima dentro de un cuadro tarifario que se actualiza periódicamente en la Ciudad.
Cómo consultar y pagar una multa en la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno porteño habilitó un sistema de consultas para que los conductores verifiquen su situación ingresando el DNI o el dominio del vehículo.
Quienes no registren deudas pueden descargar el libre deuda correspondiente, mientras que las infracciones pendientes muestran el detalle del acta y el monto a abonar.
El pago voluntario permite acceder a un 50% de descuento a través de medios como Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago o la página web oficial, siempre dentro del plazo habilitado.