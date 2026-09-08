Además de las multas por exceso de velocidad, la Ciudad de Buenos Aires contempla durante septiembre nuevos montos para sancionar a quienes circulan por debajo de la velocidad mínima .

La actualización del valor de la Unidad Fija llevó la suma de esta infracción a una cifra que muchos conductores no tienen del todo presente, pero que tendrán que comenzar a considerar si buscan evitar un golpe al bolsillo.

Así quedó el valor de la multa por no respetar la velocidad mínima

Desde el 2 de septiembre de 2026, la Unidad Fija tiene un valor de $1.173,08 y se mantendrá así hasta marzo de 2027.

No respetar la velocidad mínima equivale a 70 UF, lo que representa una sanción de $82.115,60 para el infractor .

Esta actualización se aplica de manera automática a todas las multas del sistema, no solo a las vinculadas con excesos de velocidad.

Cuánto se paga por circular a más de 140 km/h en CABA

No respetar la velocidad mínima equivale a 70 UF, lo que representa una sanción de $82.115,60 para el infractor. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La sanción por circular a más de 140 kilómetros por hora se encuentra entre las más elevadas del sistema de multas de la Ciudad.

El rango va desde $469.232 hasta $4.692.320, de acuerdo con la cantidad de Unidades Fijas aplicada en cada caso: son entre 400 y 4.000 UF.

De esta manera, el máximo de la escala se alcanza cuando un conductor supera los 140 km/h. Además, en las autopistas porteñas la velocidad máxima permitida no supera los 100 km/h .

Otras infracciones que también aumentaron su valor en septiembre

La suba de la UF también modificó los montos de otras faltas frecuentes entre los conductores porteños.

Conducir sin licencia: 50 UF, $58.654.

No usar cinturón de seguridad: 100 UF, $117.308.

Usar el celular al manejar: 100 UF, $117.308.

Violar un semáforo: entre 300 y 1500 UF, de $351.924 a $1.759.620.

Estas cifras conviven con la de la velocidad mínima dentro de un cuadro tarifario que se actualiza periódicamente en la Ciudad.

Cómo consultar y pagar una multa en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno porteño habilitó un sistema de consultas para que los conductores verifiquen su situación ingresando el DNI o el dominio del vehículo.

Quienes no registren deudas pueden descargar el libre deuda correspondiente, mientras que las infracciones pendientes muestran el detalle del acta y el monto a abonar.

El pago voluntario permite acceder a un 50% de descuento a través de medios como Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago o la página web oficial, siempre dentro del plazo habilitado.