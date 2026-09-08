La Ley de Sucesiones se encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación.

La Ley de Sucesiones de Argentina establece cómo debe repartirse una herencia cuando una persona fallece. En este aspecto, el testamento es una de las herramientas legales más utilizadas para hacer la división de los bienes.

Sin embargo, existen situaciones, establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación, en las que los herederos pueden quedarse sin recibir el patrimonio por más que así lo hubiera designado el causante en su testamento.

Los herederos podrán quedarse sin los bienes, aunque lo diga el testamento

Si bien el testamento es un documento legal, válido y muy utilizado, la Ley de Sucesiones establece que no siempre garantiza el acceso a la herencia. Esto se debe a que, en determinadas situaciones, puede ser declarado nulo.

Cuando un testamento es anulado o se declara su invalidez, las personas que estaban designadas como herederos pierden el derecho a heredar.

El testamento es elaborado por el causante.

Ahora bien, un testamento puede ser declarado nulo por las siguientes acciones:

Por violar una prohibición legal.

Por tener defectos de forma.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Cómo se declara la nulidad de un testamento

La Ley de Sucesiones de Argentina establece que la nulidad de un testamento solo puede resolverse por vía judicial. Por ese motivo, cualquier persona con interés legítimo que considere que el documento presenta irregularidades deberá iniciar una demanda ante el juez competente y aportar pruebas que respalden su reclamo.

Para solicitar la nulidad del testamento, generalmente es necesario cumplir con las siguientes etapas:

Identificar la causa de nulidad , ya sea absoluta o relativa.

Presentar una demanda judicial ante el juzgado de sucesiones.

Aportar pruebas , como documentos, testimonios o pericias médicas.

Esperar la resolución del juez, que determinará si el testamento es válido o si corresponde anularlo total o parcialmente.

¿Qué ocurre en estos casos con la sucesión?

Si la Justicia declara la nulidad total del testamento, la herencia se distribuirá de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada, es decir, como si no existiera un testamento válido. Esto implica que los bienes serán repartidos entre los herederos legítimos conforme al orden establecido por el Código Civil y Comercial.