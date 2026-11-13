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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con las liquidaciones para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) según el calendario de pagos.

Los depósitos del corriente mes contemplan un aumento de 1,93%, por lo que el valor general del haber es de $ 159.611. Sin embargo, para los residentes de algunas provincias el monto escala hasta más de $ 200.000.

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Qué titulares de la AUH cobran más de $ 200.000 en noviembre

A través de la Resolución 303/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno hizo oficial los montos de las asignaciones para noviembre.

Los beneficiarios cobrarán con un incremento del 1,93% por la fórmula de movilidad, que actualiza las prestaciones según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Para noviembre, el aumento corresponde a la inflación registrada en septiembre.

Anexo V de la Resolución 303/2026
Anexo V de la Resolución 303/2026ANSES

Tal como indica el anexo V, el haber bruto será de $ 159.611 para los beneficiarios que cobren el valor general. Sin embargo, la normativa contempla que los residentes de la Zona 1 perciban montos distintos.

La Zona 1 contempla a los residentes de las siguientes provincias:

  • La Pampa
  • Chubut
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Antártida e Islas del Atlántico Sur
  • Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires

Estos beneficiarios de la AUH accederán a un monto bruto de $ 207.495, mientras que la AUH por discapacidad será de $ 675.616. ANSES liquida el 80% del haber bruto y el 20% aguardará la acreditación de los controles de salud y escolarización.

La ANSES mantiene actualizadas las fechas de cobro de noviembre para los beneficiarios de AUH y AFH. (Foto: ANSES)
La ANSES mantiene actualizadas las fechas de cobro de noviembre para los beneficiarios de AUH y AFH. (Foto: ANSES)ANSES

AUH cobra la Tarjeta Alimentar en noviembre

Los beneficiarios con hijos a cargo menores de 17 años podrán acceder a la Tarjeta Alimentar. La prestación no se actualiza por la fórmula de movilidad y su último incremento fue en mayo de 2026, cuando el Gobierno dispuso una suba de 38%. Para cobrarlo no hace falta hacer ningún trámite, ya que el organismo lo liquida tras verificar los datos en un cruce de información.

Los montos a cobrar en noviembre son los siguientes:

  • Embarazadas y familias con 1 hijo: $ 72.250
  • Familias con 2 hijos: $ 113.299
  • Familias con 3 hijos o más: $ 149.425

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Cuándo cobra AUH en noviembre: el calendario de pagos

ANSES continúa con los pagos a los titulares de la AUH según la terminación de su DNI.

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre