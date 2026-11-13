Las empleadas domésticas tienen derecho a cobrar el aguinaldo, incluso cuando trabajan pocas horas por semana o prestan servicios solamente algunos días.

Así lo establece la Ley 26.844, que regula el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y reconoce este beneficio sin exigir una jornada laboral mínima.

La normativa contempla que el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante cada semestre del año.

Empleadas domésticas: ¿qué dice la Ley 26.844 sobre el pago del aguinaldo?

El artículo 26 de la Ley 26.844 establece que el sueldo anual complementario consiste en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en junio y diciembre de cada año.

Esto significa que las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a percibir dos cuotas anuales del aguinaldo: una correspondiente al primer semestre y otra al segundo.

Además, el artículo 1 de la misma legislación determina que el régimen alcanza a las relaciones laborales del sector cualquiera sea la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que se presten los servicios.

Cómo se calcula el monto correspondiente al aguinaldo

Las empleadas domésticas cobran un aguinaldo en diciembre.

Para determinar cuánto corresponde cobrar, se debe identificar la mayor remuneración mensual del semestre julio-diciembre de 2026 y calcular el 50% de ese importe.

Por ejemplo, según la escala salarial prevista para diciembre de 2026, una empleada doméstica que realiza tareas generales y trabaja con retiro tiene un salario mínimo mensual de $519.825,60.

Si ese es su mejor sueldo del semestre y trabajó durante todo el período, le corresponde cobrar un aguinaldo de $259.912,80.

Empleadas domésticas: qué pasa si trabajaron menos de seis meses

La legislación también contempla situaciones en las que la relación laboral comenzó durante el semestre o finalizó antes de que terminara el período de liquidación.

En esos casos, corresponde pagar un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.

La fórmula que se utiliza para calcularlo es:

Mejor remuneración mensual ÷ 12 × cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si la empleada doméstica tuvo una mejor remuneración mensual de $500.000 y trabajó tres meses durante el semestre, el cálculo será:

Mejor sueldo mensual: $500.000.

Aguinaldo proporcional: $500.000 ÷ 12 × 3.

Total a cobrar: $125.000.

Esta modalidad también se aplica cuando se extingue el contrato de trabajo, cualquiera sea la causa, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 26.844.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo a las empleadas domésticas?

El artículo 27 de la Ley 26.844 establece que el aguinaldo se abona en dos cuotas anuales:

Primera cuota: la última jornada laboral del mes de junio.

Segunda cuota: la última jornada laboral del mes de diciembre.

Se trata de un pago obligatorio y no de un beneficio voluntario que pueda quedar sujeto a la decisión del empleador.