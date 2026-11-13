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La masa quebrada es una base versátil y deliciosa que permite preparar desde quiches hasta tartas dulces en cuestión de minutos. Ideal para quienes buscan recetas rápidas, platos caseros y resultados sabrosos, esta preparación combina practicidad y sabor. Además, permite aprovechar ingredientes simples, productos frescos y técnicas fáciles para lograr una masa perfecta.

Es una opción ideal para quienes quieren resolver una comida o un postre sin pasar horas en la cocina. Con pocos pasos y una técnica sencilla, es posible obtener una base ideal para múltiples recetas.

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Cómo hacer masa quebrada casera en pocos minutos

Para prepararla necesitás 200 gramos de harina, 100 gramos de manteca fría, 50 gramos de azúcar o sal y un huevo. Opcionalmente, podés sumar una cucharada de agua fría si la masa necesita más humedad. Estos ingredientes básicos permiten elaborar una masa equilibrada y fácil de manipular.

El primer paso consiste en tamizar la harina en un bowl y agregar la manteca fría cortada en cubos. Luego, mezclá con la punta de los dedos hasta formar una textura similar a migas. Este proceso es clave para conseguir una masa quebradiza, liviana y bien aireada después de la cocción.

Foto: Hudson.
Foto: Hudson.

A continuación, incorporá el azúcar si la preparación será dulce o la sal si será para una receta salada. Sumá el huevo y mezclá hasta formar una masa homogénea. Es importante no amasar demasiado, trabajar rápido y mantener los ingredientes fríos para evitar que la preparación pierda su textura característica.

Trucos para que la masa quede crocante

Una vez lista, formá una bola, envolvela en film y llevala a la heladera. Aunque puede utilizarse en el momento, un reposo de al menos 30 minutos ayuda a obtener una mejor consistencia, más firmeza y mayor facilidad para estirarla.

La temperatura de los ingredientes es uno de los secretos del éxito. Utilizar manteca bien fría, harina tamizada y agua refrigerada permite conservar la estructura de la masa. Del mismo modo, evitar el exceso de manipulación ayuda a mantener ese acabado delicado que distingue a la masa quebrada.

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Cómo hornear la masa para un resultado perfecto

Para la cocción, se recomienda hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Si querés una base más crocante, podés realizar una cocción a ciegas colocando papel manteca y peso sobre la masa durante los primeros minutos. Esto ayuda a obtener una base uniforme, más estable y perfectamente cocida.

Una vez horneada, la masa quebrada puede convertirse en la base de tartas de frutas, quiches de verduras o postres caseros de todo tipo. Para lograr una terminación prolija y un desmolde más sencillo, el Molde Tartera Desmontable de Acero al Carbono de Hudson resulta un gran aliado gracias a su superficie antiadherente, cocción uniforme y practicidad de uso, características que ayudan a conseguir resultados más profesionales en cada preparación.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.