La masa quebrada es una base versátil y deliciosa que permite preparar desde quiches hasta tartas dulces en cuestión de minutos. Ideal para quienes buscan recetas rápidas, platos caseros y resultados sabrosos, esta preparación combina practicidad y sabor. Además, permite aprovechar ingredientes simples, productos frescos y técnicas fáciles para lograr una masa perfecta.

Es una opción ideal para quienes quieren resolver una comida o un postre sin pasar horas en la cocina. Con pocos pasos y una técnica sencilla, es posible obtener una base ideal para múltiples recetas.

Cómo hacer masa quebrada casera en pocos minutos

Para prepararla necesitás 200 gramos de harina, 100 gramos de manteca fría, 50 gramos de azúcar o sal y un huevo. Opcionalmente, podés sumar una cucharada de agua fría si la masa necesita más humedad. Estos ingredientes básicos permiten elaborar una masa equilibrada y fácil de manipular.

El primer paso consiste en tamizar la harina en un bowl y agregar la manteca fría cortada en cubos. Luego, mezclá con la punta de los dedos hasta formar una textura similar a migas. Este proceso es clave para conseguir una masa quebradiza, liviana y bien aireada después de la cocción.

Foto: Hudson.

A continuación, incorporá el azúcar si la preparación será dulce o la sal si será para una receta salada. Sumá el huevo y mezclá hasta formar una masa homogénea. Es importante no amasar demasiado, trabajar rápido y mantener los ingredientes fríos para evitar que la preparación pierda su textura característica.

Trucos para que la masa quede crocante

Una vez lista, formá una bola, envolvela en film y llevala a la heladera. Aunque puede utilizarse en el momento, un reposo de al menos 30 minutos ayuda a obtener una mejor consistencia, más firmeza y mayor facilidad para estirarla.

La temperatura de los ingredientes es uno de los secretos del éxito. Utilizar manteca bien fría, harina tamizada y agua refrigerada permite conservar la estructura de la masa. Del mismo modo, evitar el exceso de manipulación ayuda a mantener ese acabado delicado que distingue a la masa quebrada.

Cómo hornear la masa para un resultado perfecto

Para la cocción, se recomienda hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Si querés una base más crocante, podés realizar una cocción a ciegas colocando papel manteca y peso sobre la masa durante los primeros minutos. Esto ayuda a obtener una base uniforme, más estable y perfectamente cocida.

Una vez horneada, la masa quebrada puede convertirse en la base de tartas de frutas, quiches de verduras o postres caseros de todo tipo. Para lograr una terminación prolija y un desmolde más sencillo, el Molde Tartera Desmontable de Acero al Carbono de Hudson resulta un gran aliado gracias a su superficie antiadherente, cocción uniforme y practicidad de uso, características que ayudan a conseguir resultados más profesionales en cada preparación.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.