El Banco Provincia lanzó una nueva promoción para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual de la entidad bancaria, y a partir de ahora se podrán aprovechar reintegros de hasta el 100% en todos los medios de transporte. El beneficio anunciado por Cuenta DNI permitirá recibir un reintegro del valor total del pasaje de subte, premetro y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires a través del sistema de pago sin contacto NFC o las tarjetas Visa Débito emitidas por el Banco Provincia. La nueva función de Cuenta DNI le permitirá a los usuarios obtener reintegros de hasta el 100% con tope de $ 10.000 por mes en colectivos, premetro y subtes del AMBA. Para aprovechar el beneficio, se tendrá que abonar el boleto mediante el sistema sin contacto, ya sea por NFC desde el celular o con las tarjetas Visa del Banco Provincia. Los nuevos beneficios del Banco Provincia para Cuenta DNI con la modalidad de pago sin contacto NFC se podrán aplicar en los siguientes rubros.