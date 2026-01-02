En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de intensas tormentas que traerán fuertes lluvias a diversas provincias del país. El organismo del clima estima abundantes lluvias que acumularán hasta 45 milímetros durante 48 horas y ráfagas de viento de hasta 44 kilómetros por hora.

Cuándo llega la tormenta

El SMN informó que las provincias del norte se encuentran bajo alerta roja por el ingreso de un fuerte temporal durante la tarde del sábado de enero. En Salta se espera que caigan cerca de 23 milímetros de lluvias con vientos de hasta 32 kilómetros por hora sentido este. El mal clima estará acompañado por una baja en las temperaturas hasta los 17°. Por su parte, en Tucumán habrá intensa actividad eléctrica durante la tarde con vientos sentido norte de hasta 35 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo del SMN para la noche del sábado.
Para el domingo 4 las condiciones climáticas permanecerán similares. Caerán cerca de 20 milímetros de agua y la sensación térmica oscilará entre los 22° y 17° con vientos sentido oeste.

Si bien las condiciones mejorarán durante el inicio de la siguiente semana, el temporal regresará durante el miércoles 7 y jueves 8 con lluvias acumuladas de hasta 50 milímetros.

(Representación generada con IA)
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

Tras la intensa ola de calor que sufrió Buenos Aires durante los últimos días de 2025, las lluvias volverán de forma aislada durante la mañana del sábado 7. El Servicio Meteorológico informó que a mitad de semana habrá chubascos leves en las siguientes localidades:

  • Mar del Plata
  • Miramar
  • Necochea
  • Tres Arroyos
  • Monte Hermoso
  • Coronel Suárez
  • Coronel Pringles
  • Bahía Blanca

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

  • Viernes 2: mínimas de 21° a la noche y máximas de 28° a la tarde
  • Sábado 3: descenso en las temperaturas de hasta 17° con cielo despejado
  • Domingo 4: cielo soleado con 28° de máxima
  • Lunes 5: llega el calor con 30°
  • Martes 6: cielo nublado y sensación térmica de entre 21° y 25°
Pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuente: SMN.
Pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuente: SMN.