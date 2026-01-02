Después de un Año Nuevo con lluvias en diferentes partes de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la vuelta de las lluvias torrenciales y tormentas durante esta semana.

La provincia bonaerense estará enfrentando fuertes precipitaciones durante diferentes días de esta semana y con foco para distintas zonas. Justamente, a partir de este mismo viernes se comenzarán a sentir los fenómenos climáticos.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias para este viernes 2 y para el miércoles 7 de enero. Foto: SMN

Alerta por lluvias en Buenos Aires: cuándo y donde

El SMN indicó que las lluvias en Buenos Aires comenzarán a partir de este viernes 2 de enero y volverían recién para el miércoles 7. Sin embargo, habrá días nublados con mucha inestabilidad a lo largo de los próximos siete días:

Viernes 2 : lluvias en la zona norte durante el mediodía para Luján, Chacabuco, Pergamino y Zárate, entre otras localidades. Máximas de 30° C y mínimas de 16°.

Sábado 3 : mañana ventosa y algo nublado durante toda la jornada. Máximas de 26° C y mínimas de 13°.

Domingo 4 : ligeramente nublado durante toda la jornada, con más presencia de nubes en la costa atlántica. Máximas entre 28° C y 30° y mínimas de 17°.

Lunes 5 : ligeramente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con más nubes en la zona sur de la provincia. Máximas de 33° C en la zona sur y mínimas de 16° a 19°.

Martes 6 : nublado en gran parte de la provincia, con 10% de probabilidad de lloviznas. Máximas de 25° C y mínimas de 21°.

Miércoles 7 : lluvias en la franja sur de Buenos Aires, en localidades como Trenque Lauquen, Olavarría, Maipú, Mar del Plata, Necochea, Sierra de la Ventana y Tandil, entre otros. Máximas de 26° C y mínimas de 21°.

Jueves 8: casi todo el día estará nublado, con baja probabilidad de lluvias. Máximas de 26° C y mínimas de 22°.

