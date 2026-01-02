En esta noticia
Después de un Año Nuevo con lluvias en diferentes partes de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la vuelta de las lluvias torrenciales y tormentas durante esta semana.
La provincia bonaerense estará enfrentando fuertes precipitaciones durante diferentes días de esta semana y con foco para distintas zonas. Justamente, a partir de este mismo viernes se comenzarán a sentir los fenómenos climáticos.
Alerta por lluvias en Buenos Aires: cuándo y donde
El SMN indicó que las lluvias en Buenos Aires comenzarán a partir de este viernes 2 de enero y volverían recién para el miércoles 7. Sin embargo, habrá días nublados con mucha inestabilidad a lo largo de los próximos siete días:
- Viernes 2: lluvias en la zona norte durante el mediodía para Luján, Chacabuco, Pergamino y Zárate, entre otras localidades. Máximas de 30° C y mínimas de 16°.
- Sábado 3: mañana ventosa y algo nublado durante toda la jornada. Máximas de 26° C y mínimas de 13°.
- Domingo 4: ligeramente nublado durante toda la jornada, con más presencia de nubes en la costa atlántica. Máximas entre 28° C y 30° y mínimas de 17°.
- Lunes 5: ligeramente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con más nubes en la zona sur de la provincia. Máximas de 33° C en la zona sur y mínimas de 16° a 19°.
- Martes 6: nublado en gran parte de la provincia, con 10% de probabilidad de lloviznas. Máximas de 25° C y mínimas de 21°.
- Miércoles 7: lluvias en la franja sur de Buenos Aires, en localidades como Trenque Lauquen, Olavarría, Maipú, Mar del Plata, Necochea, Sierra de la Ventana y Tandil, entre otros. Máximas de 26° C y mínimas de 21°.
- Jueves 8: casi todo el día estará nublado, con baja probabilidad de lluvias. Máximas de 26° C y mínimas de 22°.
Las recomendaciones del SMN ante una alerta por tormentas y lluvias
- Evitar salir si no es necesario
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
- Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas
- Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento
- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.