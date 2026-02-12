La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los conductores deben hacer anualmente para confirmar que su auto esté en condiciones de circular. En esta revisión controla el estado general de los vehículos, pero existe un grupo que quedará exento de hacer esta gestión. Cuando se realiza la VTV, los técnicos analizan el funcionamiento del vehículo y determinan si alguna pieza debe ser modificada para que el auto no corra riesgo cuando circula en las calles. El trámite se tiene que realizar una vez al año y es imprescindible para no contraer multas. Pese a que es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no deben hacerla, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos rodados no deben hacer la VTV: Por su parte, en CABA rigen los siguientes valores para realizar el trámite: Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular. Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires: Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente. En el caso que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite. Si un conductor tiene la VTV vencida, es propenso a recibir multas de tránsito. Durante los controles, se verifica que la misma se encuentre actualizada y es obligatorio que sea renovada a tiempo. Del mismo modo, si se produce un siniestro vial y la verificación técnica no está al día, el conductor podría tener consecuencias tales como que el seguro no pague el los daños y deba hacerse cargo el dueño del vehículo.