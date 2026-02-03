La Ciudad de Buenos Aires endureció los mecanismos de control con sistemas de fotomultas y la presencia de agentes en las calles, que se combinan para detectar con más precisión las infracciones.

En este contexto, el Gobierno porteño actualizó los valores de las multas que regirán hasta marzo de 2026, entre las cuales se destaca una penalidad cuyo monto supera los $ 3.000.000, considerada una de las faltas más graves por su riesgo extremo.

¿Cuál es la infracción que puede costarte más de $3.000.000?

El sistema de multas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor se actualiza dos veces al año según el precio de la nafta premium. Actualmente, cada UF equivale a $ 798,51, cifra vigente desde septiembre y que se mantendrá sin cambios hasta el 2 de marzo de 2026.

Dentro del catálogo de infracciones, existe una falta que supera ampliamente al resto debido al riesgo de vida que implica: superar los 140 km/h de velocidad.

Esta conducta es considerada extrema y representa la sanción económica más alta del sistema, alcanzando los $ 3.194.040. Además, por su gravedad, esta infracción es una de las que más puntos resta en el sistema de scoring.

Multas vigentes en la Ciudad: valores actualizados hasta marzo de 2026

Las principales infracciones y sus valores son:

Pasar un semáforo en rojo : entre $ 239.553 y hasta $ 1.197.765 en situaciones agravadas.

Tapar o adulterar la patente : multa fija de $ 798.510.

Uso del celular al volante : la multa base es de $ 79.851, pero el monto se duplica a $ 159.702.

Si el conductor está enviando mensajes o escribiendo : $ 159.702.

Obstruir rampas o paradas de colectivo : $ 239.553.

Circular sin cinturón o con la VTV vencida: $ 79.851.