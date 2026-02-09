Una de las cadenas de pizzerías más reconocidas del mundo confirmó que cerrarán alrededor de 250 sucursales durante la primera mitad de 2026, como parte de un plan de reestructuración de la marca. Se trata de Pizza Hut, propiedad de Yum! Brands (la misma empresa que controla KFC y Taco Bell), quienes confirmaron que el cierre se concentrará en los locales que mostraron bajos rendimientos en relación a las expectativas comerciales de la marca. La cadena internacional anunció el cierre de 250 sucursales en Estados Unidos, debido a que no lograron suplir con los gastos propios del local. Este recorte se da en el marco de un plan denominado internamente “Hut Forward”, orientado a optimizar la operación, enfocar recursos en los puntos con mayor rentabilidad y actualizar la experiencia del consumidor. Los analistas señalan varios factores detrás de la contracción de la firma: La compañía fue clara en señalar que estas reconfiguraciones no necesariamente implican una reducción global del negocios. Se trata de una apuesta en la estructura de mercados más rentables. A pesar de ser 250 locales, estos representan solamente un 3% de las sucursales que posee Pizza Hut en Estados Unidos. No obstante, esta reestructuración también evalúa la posibilidad de la venta de la marca, algo que los directores reconocieron públicamente en 2025. El cierre de estos 250 locales que forman parte de una red global que supera los 20 000 establecimiento, busca reconstruir la marca fundada en 1958.