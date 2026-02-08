La cadena de restaurantes Pizza Hut confirmó que cerrará 250 sucursales en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026. La medida fue anunciada por su matriz, Yum! Brands, y responde a una caída en el desempeño comercial dentro del mercado estadounidense. Los cierres forman parte del programa corporativo Hut Forward, un plan impulsado por Yum! Brands para reorganizar la red de locales, modernizar la experiencia del cliente y reducir la presencia de tiendas poco rentables. De acuerdo con lo comunicado en la conferencia de resultados y recogido por NBC Miami, la empresa detectó que una parte de sus restaurantes en Estados Unidos no cumplía con los estándares de rentabilidad exigidos. El director financiero, Ranjith Roy, remarcó que los locales afectados representan “una porción muy pequeña del total global de la marca, que supera los 20.000 establecimientos”. La revisión estratégica comenzó en noviembre de 2025 e incluso abrió la puerta a una posible venta de Pizza Hut, una alternativa que sigue en evaluación. Mientras tanto, la compañía decidió avanzar con cierres selectivos en Estados Unidos, donde Pizza Hut tiene más de 6000 locales. La marca enfrenta además una caída del 5% en las ventas de tiendas comparables durante 2025 en su mercado doméstico. El contexto económico, la competencia creciente dentro del rubro y los cambios en los hábitos de consumo agravaron la situación, dando lugar a una reestructuración profunda. A nivel global, Pizza Hut cerró 2025 con 19.974 restaurantes, una cifra que representa 251 menos que el año anterior. Sin embargo, la empresa abrió casi 1.200 nuevos locales en 65 países durante ese período, lo que muestra un contraste entre su desempeño internacional y su situación en Estados Unidos. China continúa siendo uno de los mercados más importantes para la cadena, representando el 19% de sus ventas globales. Yum! Brands confirmó que mantendrá la apertura de nuevas unidades en el exterior durante 2026, aunque sin detallar en qué regiones. El objetivo es fortalecer la presencia internacional mientras se reorganiza el mercado estadounidense, que atraviesa un proceso de saturación y fuerte competencia entre cadenas de comida rápida. La hoja de ruta del programa Hut Forward combina varios ejes: El director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, adelantó que la revisión estratégica de Pizza Hut continuará a lo largo de 2026 y que la compañía podría tomar medidas adicionales para “maximizar el valor de la marca”. El cierre masivo de Pizza Hut se suma a una tendencia cada vez más visible en la industria de comida rápida en Estados Unidos. Diversas compañías iniciaron planes de ajuste para enfrentar los cambios en el consumo y las dificultades económicas: