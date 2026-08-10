El calendario oficial de feriados de 2026 tendrá una particularidad que beneficiará a millones de argentinos: el Día del Niño coincidirá con el domingo previo a un feriado nacional, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.

La celebración será el domingo 16 de agosto, mientras que el lunes 17 será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

¿Cuándo será el feriado de agosto y por qué se celebra?

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, fecha establecida en homenaje al General José de San Martín .

Se trata de un feriado trasladable que este año queda ubicado un lunes. Por ese motivo, no será necesario modificar la fecha para generar un descanso extendido: el sábado, el domingo y el lunes conformarán directamente un fin de semana largo .

El feriado alcanza a los trabajadores de todo el país y forma parte del calendario oficial establecido para 2026.

Feriado de agosto 2026: habrá un fin de semana largo de 3 días

Día del Niño: ¿es feriado el domingo 16 de agosto?

El Día del Niño no es un feriado nacional . La celebración se realiza tradicionalmente durante el tercer domingo de agosto y, en 2026, tendrá lugar el domingo 16.

Por lo tanto, la jornada no implica por sí misma una suspensión de actividades laborales. Sin embargo, este año la fecha queda inmediatamente antes del feriado nacional del lunes 17, lo que permitirá extender el descanso durante tres días consecutivos.

Así queda el fin de semana largo de agosto 2026

El esquema para este fin de semana será sencillo: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

El sábado y el domingo serán días habituales de descanso semanal para quienes no trabajan esos días, mientras que el lunes será feriado nacional.

De esta manera, quienes tengan libre el sábado y el domingo podrán contar con tres días consecutivos de descanso.