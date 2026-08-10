La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 10 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1354 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

1° 1354 11° 3401 2° 5150 12° 6451 3° 6314 13° 2389 4° 0760 14° 6601 5° 1665 15° 9455 6° 3699 16° 2153 7° 1064 17° 1807 8° 5799 18° 7465 9° 2051 19° 1978 10° 1064 20° 5573

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca simboliza abundancia, maternidad, paciencia y seguridad material o emocional.

Si está tranquila augura prosperidad; si está enferma o agresiva advierte de carencias y necesidad de autocuidado.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.