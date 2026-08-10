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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 10 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1354 - La Vaca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

 1°1354 11°3401
 5150  12°6451
 3°6314 13°2389 
 0760  14°6601 
 1665  15°9455 
 6°3699  16°2153
 1064  17°1807 
 5799  18°7465 
 2051  19°1978 
 10°1064 20°5573 

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Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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