Existen cuatro escenarios concretos contemplados por la legislación argentina donde los beneficiarios nombrados en un documento (o con derecho por lazo sanguíneo) no recibirán un solo activo del acervo hereditario.

En Argentina persiste la creencia de que redactar un testamento otorga un control absoluto sobre el destino del patrimonio tras el fallecimiento. Sin embargo, el marco legal nacional es sumamente rígido y coloca por encima de la voluntad individual una serie de protecciones, restricciones e imponderables financieros.

Existen cuatro escenarios concretos contemplados por la legislación argentina donde los beneficiarios nombrados en un documento (o con derecho por lazo sanguíneo) no recibirán un solo activo del acervo hereditario.

1. Las deudas del difunto: la masa hereditaria responde primero

El motivo más recurrente por el cual una herencia “desaparece” antes de repartirse es la acumulación de deudas por parte del causante (el fallecido). En nuestro país rige el principio de responsabilidad restringida a los bienes heredados:

Prioridad para los acreedores: Antes de que los hijos o cónyuges perciban un solo peso, la sucesión debe cancelar las deudas bancarias, fiscales, hipotecarias o comerciales pendientes.

Liquidación del patrimonio: Si el monto adeudado equivale o supera el valor de los bienes (casas, vehículos o depósitos bancarios), los acreedores cobran la totalidad y el remanente para los herederos pasa a ser nulo.

Normativa de Sucesiones: en qué situaciones el testamento carece de validez y los herederos legales pueden tener problemas (foto: archivo)

Tranquilidad para el heredero: La ley argentina protege el patrimonio personal de los beneficiarios. Nadie debe saldar las deudas de un familiar fallecido con sus propios ahorros, pero sí puede ver cómo la masa hereditaria se reduce a cero.

2. Indignidad para suceder: la exclusión por faltas graves

El Código Civil argentino sanciona expresamente a quienes incurran en conductas reprochables contra el difunto. Un heredero legítimo o testamentario puede ser despojado judicialmente de sus derechos si se demuestran causales de “indignidad”.

Entre los motivos previstos para la exclusión se destacan:

Delitos contra el causante: Haber sido condenado como autor, coautor o cómplice de delitos dolosos contra la vida, el honor o los bienes de la persona fallecida o sus parientes cercanos.

Abandono y falta de asistencia: Omitir la prestación de alimentos, cuidados médicos o asistencia básica cuando el familiar se encontraba en situación de vulnerabilidad o necesidad extrema.

Alteración de la voluntad: Haber falsificado, ocultado, sustraído o destruido el testamento original.

3. La traba de “La Legítima”: el freno a la libertad de testar

A diferencia de lo que ocurre en la cultura anglosajona, en la Argentina una persona no puede legar libremente el 100% de su patrimonio a quien desee (como una fundación, un amigo o un vecino) si cuenta con herederos forzosos (hijos, cónyuge o padres).

La ley reserva de manera obligatoria una porción indivisible del patrimonio denominada “legítima”:

Hijos y descendientes: Tienen reservadas dos terceras partes (2/3) de la herencia. El testador solo puede disponer libremente del tercio restante.

Cónyuge y padres: Cuentan con una reserva del 50% de los bienes.

Cualquier clausula testamentaria que vulnere estas proporciones será impugnada en la Justicia y reajustada por un juez a favor de los familiares directos.

4. Herencia vacante: cuando los activos pasan al Estado

Si una persona fallece sin dejar testamento válido y no existen herederos forzosos ni parientes colaterales de hasta cuarto grado (sobrinos, tíos o primos hermanos), los bienes no quedan en el limbo. Tras el proceso judicial correspondiente, la herencia se declara “vacante” y la totalidad de los inmuebles y saldos bancarios se transfieren automáticamente al fisco (Estado provincial o CABA) para ser destinados al sistema educativo.

¿Qué dice la normativa oficial en Argentina?

La regulación de todo proceso sucesorio en el país está unificada dentro del Código Civil y Comercial de la Nación: