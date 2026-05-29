Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante el riesgo de lluvias consideradas históricas en algunas zonas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) encendió las alertas por las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que impactarán durante las próximas horas y el fin de semana en varias regiones del país. El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar inundaciones, deslaves y severos encharcamientos.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante el riesgo de lluvias consideradas históricas en algunas zonas.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante el riesgo de lluvias consideradas históricas en algunas zonas. Shutterstock

Alerta meteorológica: Conagua advierte por tormentas y lluvias intensas en el sureste de México

La Conagua informó que continuará el temporal lluvioso en el sureste mexicano debido al ingreso constante de humedad del Mar Caribe y el Golfo de México. Esta situación mantiene condiciones favorables para tormentas eléctricas y precipitaciones de fuerte intensidad.

En Chiapas y Tabasco se esperan los mayores acumulados de lluvia durante las próximas horas. Las autoridades meteorológicas señalaron que podrían presentarse inundaciones repentinas, crecida de ríos y afectaciones en caminos y vialidades.

Para Campeche, Yucatán y Quintana Roo también se prevén lluvias persistentes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. El radar meteorológico de Conagua muestra una amplia cobertura nubosa sobre la región.

Ante este panorama, Protección Civil pidió extremar precauciones y evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua. También recomendó seguir únicamente la información emitida por canales oficiales.

Cuáles serán los estados afectados por las lluvias durante el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico oficial, Chiapas será una de las entidades con mayor impacto por las precipitaciones intensas previstas para el fin de semana. En algunas regiones podrían registrarse acumulados extraordinarios de agua.

Tabasco permanecerá bajo vigilancia debido al riesgo de anegaciones urbanas y posibles desbordamientos en cuerpos de agua. Las lluvias constantes podrían provocar complicaciones en distintos municipios.

En tanto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mantendrán condiciones de tormenta durante gran parte del sábado y domingo. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían intensificarse en periodos cortos.

La Conagua no descarta que el temporal se extienda hacia estados cercanos si las condiciones atmosféricas continúan evolucionando. Por ello, el monitoreo climático se actualizará de manera permanente.

Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias y tormentas históricas

Las autoridades recomendaron preparar documentos importantes, lámparas, baterías y suministros básicos ante posibles fallas eléctricas o emergencias derivadas del mal clima. También pidieron evitar salir de casa durante las tormentas más intensas.

Otra de las recomendaciones es no estacionar vehículos cerca de árboles, anuncios espectaculares o postes, ya que las fuertes rachas de viento podrían provocar accidentes. En zonas montañosas existe además riesgo de deslaves.

Protección Civil también recomendó limpiar coladeras y desagües para reducir afectaciones por acumulación de agua. En municipios vulnerables se pidió identificar refugios temporales y rutas de evacuación.