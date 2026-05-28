El cielo gris ya se volvió una costumbre en la Ciudad de Buenos Aires en medio de pronósticos meteorológicos que anticipan varios días marcados por humedad extrema, nubosidad persistente y mañanas con visibilidad reducida .

Aunque muchos esperan la llegada de un frío más intenso antes del invierno, el escenario será muy distinto. Según el análisis del pronóstico extendido, no habrá irrupciones polares importantes, pero sí una seguidilla de jornadas húmedas y opacas .

Según el análisis del pronóstico extendido, no habrá irrupciones polares importantes, pero sí una seguidilla de jornadas húmedas y opacas. Fuente: Shutterstock

El fenómeno impactará principalmente sobre la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Durante al menos diez días, las nubes dominarán el cielo y las neblinas volverán a aparecer en distintos momentos del día.

Alerta por humedad extrema y cielo cubierto durante 10 días en Buenos Aires

Durante la primera semana de junio se evidenciará un patrón climático muy estable y repetitivo para el AMBA. Las temperaturas se mantendrán frescas y el ambiente seguirá cargado de humedad.

La nubosidad será una de las características más persistentes en la región. En gran parte de los próximos días, el cielo permanecerá cubierto o parcialmente nublado, con escasas apariciones del sol.

Entre las condiciones que dominarán el clima aparecen las siguientes:

Humedad elevada durante toda la semana.

Cielos mayormente cubiertos .

Neblinas y bancos de niebla .

Baja amplitud térmica.

Escasas probabilidades de lluvia fuerte.

Los especialistas explicaron que la combinación de humedad alta y vientos suaves favorece la formación de niebla. Esto podría provocar mañanas con menor visibilidad en distintos sectores del AMBA.

Cómo estará el clima en Argentina antes de la llegada de junio

A diferencia de otros años, el cierre de mayo no mostrará irrupciones intensas de aire polar. El ambiente seguirá siendo fresco, pero lejos de temperaturas extremas.

En Capital Federal, las mínimas oscilarán entre los 9 y los 12 grados.

Las máximas, en tanto, se moverán generalmente entre 15 y 16 grados durante los próximos días.

Sensación térmica más fría por la humedad.

Ambiente fresco durante mañanas y noches.

Ausencia de olas polares intensas.

En el conurbano bonaerense podrían registrarse mañanas algo más frías que en la Ciudad de Buenos Aires.

Los especialistas explicaron que la combinación de humedad alta y vientos suaves favorece la formación de niebla. (Foto: imagen creada con IA) Chat GPT

Cuándo podría volver la lluvia al AMBA y qué pasará el fin de semana

El único momento con posibilidad de inestabilidad relevante aparecería el viernes 29 de mayo. Ese día podrían registrarse lloviznas débiles o precipitaciones menores entre la mañana y la tarde.

De todas maneras, los especialistas remarcaron que no se esperan tormentas fuertes ni acumulados significativos . Las lluvias previstas serían aisladas y con escaso impacto.

Tanto el sábado como el domingo podrían transformarse en las jornadas más agradables de los próximos diez días.