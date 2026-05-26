El Concejo Deliberante de San Isidro le quitó la concesión de la emblemática línea 707 a la empresa Micro Ómnibus General San Martín. Foto: Archivo.

En esta noticia Adiós a la línea 707: cómo serán los nuevos recorridos

En una sesión urgente, el Concejo Deliberante de San Isidro le quitó la concesión de la emblemática línea 707 a la empresa Micro Ómnibus General San Martín. Con esta fuerte medida, las autoridades intervinieron ante la crisis financiera y operativa de la transportista.

Después de eso, el Municipio de San Isidro impulsó una propuesta junto a la Provincia de Buenos Aires y empresas del sector para recuperar los ramales de la empresa privada.

El objetivo es restablecer la conexión en lugares neurálgicos que quedaron aislados cuando los colectivos de la 707 dejaron de circular.

Adiós a la línea 707: cómo serán los nuevos recorridos

La propuesta fue elaborada e impulsada por el Municipio de San Isidro ante la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de garantizar la conectividad y reducir el impacto generado por la crisis operativa de la empresa. Con nuevos recorridos, se buscará mantener la cobertura del transporte público en distintos puntos del distrito y asegurar alternativas de movilidad para los usuarios.

El intendente Ramón Lanús aseguró que próximamente se dará a conocer toda la información vinculada a recorridos y funcionamiento de las líneas para facilitar la planificación de los viajes. Los detalles estarán disponibles en el sitio oficial del municipio.

“Empresas más serias, con mejores unidades y mejores frecuencias van a absorber los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707 y que tuvo a maltraer a muchos vecinos durante estas últimas semanas”, agregó.

“Sabemos que el tiempo fue largo y que la pasaron mal. Trabajamos todos estos días para que la solución sea definitiva y nos permita estar mejor que antes”, cerró.

Por qué se originó la crisis con las cuatro líneas de colectivo

La crisis de M.O.G.S.M. dejó sin cobertura a distintos sectores del distrito, generando complicaciones para cientos de pasajeros.

En las últimas semanas, el Municipio venía trabajando junto al Ministerio de Transporte bonaerense en alternativas para recuperar la conectividad y evitar que continúe la interrupción del servicio.

Con este acuerdo, San Isidro busca garantizar la continuidad del transporte público y avanzar en una solución que permita recuperar la normalidad del servicio para los vecinos del distrito.