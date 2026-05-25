La temporada de huracanes 2026 en el Atlántico ya encendió las alarmas de las agencias meteorológicas internacionales.

Aunque los pronósticos no anticipan un ciclo récord, los especialistas advirtieron que algunos fenómenos podrían intensificarse rápidamente y alcanzar niveles extremadamente peligrosos.

El nuevo informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) puso el foco en la posibilidad de tormentas con vientos de hasta 178 km/h. Además, alertó por lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas e inundaciones costeras en distintas regiones vulnerables.

Temporada de huracanes en el Atlántico: cuántas tormentas prevé la NOAA

La NOAA proyectó entre 8 y 14 tormentas con nombre durante la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, que dará inicio el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre .

La temporada oficial de huracanes dará inicio dará inicio el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Fuente: Shutterstock

De ese total, entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes , mientras que de 1 a 3 alcanzarían categorías mayores con vientos superiores a 178 km/h.

Las autoridades remarcaron que el impacto de un solo huracán puede ser devastador, incluso en una temporada considerada “por debajo de lo normal”.

Algunos de los fenómenos por los que alertan los organismos climáticos internacionales:

Los huracanes pueden intensificarse rápidamente.

Las lluvias extremas generan inundaciones severas.

Las marejadas ciclónicas elevan el riesgo costero.

El Niño influirá en la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico

Según la NOAA, el desarrollo del fenómeno de El Niño será uno de los factores clave que condicionará la actividad ciclónica este año.

Los análisis técnicos indican que El Niño podría consolidarse completamente hacia julio y mantenerse durante el invierno.

El Niño altera los patrones atmosféricos.

Desplaza la corriente en chorro hacia el sur.

Modifica las lluvias y temperaturas globales.

El informe explicó que el calentamiento de las aguas del Pacífico genera condiciones que suelen inhibir la formación de huracanes en el Atlántico.

La predicción del NOAA sobre la temporada de huracanes 2026. (Foto: NOAA)

Aun así, la NOAA advirtió que existe incertidumbre sobre la evolución final de la temporada y pidió monitorear diariamente cada perturbación tropical. En este contexto, es importante resaltar que:

El Atlántico tendrá aguas más cálidas.

Los vientos alisios serían más débiles.

Persisten condiciones favorables para tormentas intensas.

Vientos de 178 km/h y lluvias extremas: las regiones bajo alerta

Los meteorólogos estadounidenses también alertaron sobre posibles cambios bruscos en el comportamiento costero debido al reposicionamiento de la corriente en chorro.

Ese fenómeno podría elevar el nivel del mar y aumentar las marejadas en distintas regiones de Estados Unidos y el Golfo de México.