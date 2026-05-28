Juzgados y dependencias deberán reorganizar parte de sus actividades. (Fuente: Shutterstock)

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó una decisión que impactará en miles de trámites judiciales durante las próximas semanas. La medida ya fue oficializada y modificará el funcionamiento habitual de distintos organismos.

El anuncio está vinculado con la feria judicial de invierno y también con el calendario escolar bonaerense. A partir de esa definición, juzgados y dependencias deberán reorganizar parte de sus actividades.

Aunque la atención no se detendrá por completo, habrá cambios importantes en audiencias, cronogramas y servicios. La resolución ya comenzó a generar movimientos internos dentro de la Administración de Justicia provincial.

La SCJ de la Provincia confirmó las fechas de la feria judicial de invierno. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Feria judicial en la Provincia de Buenos Aires: cuándo empezarán las vacaciones de julio

La Suprema Corte bonaerense estableció que la feria judicial de invierno se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio inclusive . La decisión fue tomada en línea con el receso escolar definido por la Dirección General de Cultura y Educación.

La medida se encuentra respaldada por la Ley 7951 y por distintos acuerdos firmados por el máximo tribunal provincial. El objetivo es ordenar con anticipación el funcionamiento judicial durante ese período especial.

Entre los puntos principales confirmados por la Provincia de Buenos Aires aparecen los siguientes:

La feria judicial comenzará el 20 de julio .

El receso finalizará el 31 de julio inclusive.

La medida alcanza a la Administración de Justicia bonaerense.

El cronograma coincide con las vacaciones de invierno escolares.

Desde la Suprema Corte remarcaron que la planificación anticipada resulta clave para evitar demoras mayores. También permitirá que los organismos judiciales reorganicen audiencias y tareas administrativas.

La feria judicial comenzará el 20 de julio y finalizará el 31 de julio inclusive. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Qué pasará con los tribunales durante la feria judicial en Buenos Aires?

Durante la feria judicial, distintas dependencias trabajarán con funcionamiento reducido. Sin embargo, habrá organismos que mantendrán guardias para atender situaciones urgentes.

La resolución también establece que determinadas Cámaras de Apelación quedarán a cargo de cubrir el servicio en cada fuero. Esto busca garantizar una atención mínima mientras dure el receso invernal.

Entre las cuestiones que deberán reorganizarse durante esas semanas se encuentran las siguientes:

Reprogramación de audiencias .

Ajustes en cronogramas judiciales.

Funcionamiento reducido en distintas dependencias.

Cobertura mínima para casos urgentes.

Muchos trámites podrían sufrir demoras temporales debido a la reducción de actividad habitual. Por ese motivo, abogados y particulares ya comenzaron a revisar fechas y presentaciones pendientes.

Cómo impactará la feria judicial de julio en los trámites y audiencias

La feria judicial suele modificar el ritmo habitual de expedientes y procesos en toda la Provincia de Buenos Aires. Durante esos días, gran parte de las actuaciones ordinarias quedan suspendidas.

Esto significa que numerosos plazos judiciales dejarán de correr hasta que finalice el receso. Solo continuarán aquellas causas consideradas urgentes o que requieran intervención inmediata.

Los cambios que podrían afectar a quienes tengan trámites en curso son los siguientes: