El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un cambio significativo en las condiciones del tiempo para la provincia de Misiones a partir de este jueves 29 de octubre.

Tras un inicio de semana con tiempo estable, el ingreso de un frente de inestabilidad provocará la formación de precipitaciones y tormentas eléctricas que afectarán principalmente a la segunda mitad del día, acompañadas por un ambiente templado a cálido y un paulatino ascenso térmico con miras al fin de semana.

Cómo estará el clima en Misiones durante el jueves 29 de octubre

Durante las primeras horas del jueves, el cielo se presentará mayormente nublado en la provincia con temperaturas mínimas de 16° C y sin probabilidad de lluvias durante la mañana.

El panorama meteorológico cambiará hacia la tarde, cuando la temperatura alcance una máxima de 26° C y se registren probabilidades de entre un 10% y un 40% de tormentas aisladas.

Para la noche, se mantendrá ese mismo porcentaje de inestabilidad con una marca térmica de 17° C y vientos leves ingresando desde el sector sur.

Misiones SMN

Cómo continuará el clima durante el viernes y el fin de semana

A partir del viernes 30 de octubre , las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de manera paulatina en toda la provincia.

La jornada del viernes mantendrá un cielo algo a parcialmente nublado, con marcas térmicas que irán desde los 16° C de mínima hasta los 27° C de máxima, junto a una probabilidad casi nula de precipitaciones.

Para el sábado 31 se consolida el buen tiempo con ambiente estable, cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas de entre 16° C y 28° C.

Cómo estará CABA durante estos días

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el panorama meteorológico para el jueves 29 mostrará tormentas aisladas desde la madrugada con probabilidades de entre el 40% y el 70%, seguidas por lluvias aisladas durante la mañana y la tarde con marcas térmicas de entre 14° C y 22° C.

Durante el viernes 30 persistirá cierta inestabilidad por la tarde con precipitaciones aisladas y una máxima de 23° C.