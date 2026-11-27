La formación de un sistema de bajas presiones sobre el norte de la Patagonia comenzará a modificar las condiciones meteorológicas en Argentina durante las próximas horas.

El fenómeno, conocido como ciclogénesis, favorecerá un incremento de la intensidad del viento, el desarrollo de tormentas eléctricas y cambios en las condiciones del tiempo en distintas regiones del país.

El proceso comenzará a intensificarse hacia el final de este viernes 27 de noviembre y continuará evolucionando durante el sábado y el domingo. Según las proyecciones meteorológicas, sus efectos podrían extenderse hacia el centro del país durante los primeros días de diciembre, con precipitaciones y ráfagas que podrían motivar nuevas alertas.

Ciclogénesis en Argentina: cuándo comienza y qué significa el fenómeno

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que consiste en la formación o profundización de un centro de baja presión atmosférica . Se produce cuando la presión disminuye en una determinada región y se desarrolla un sistema que puede modificar la circulación del viento y favorecer condiciones de inestabilidad.

En este caso, el fenómeno comenzará a tomar fuerza hacia el final del viernes sobre el norte de la Patagonia. Su evolución durante el fin de semana estará acompañada por un aumento de la intensidad del viento.

Además, el desarrollo de un sistema frontal asociado a esta configuración atmosférica favorecerá la formación de tormentas eléctricas en sectores de la región central.

La ciclogénesis favorecerá la formación de tormentas en distintas provincias durante el fin de semana, con lluvias abundantes, fuertes ráfagas de viento y temperaturas extremas. Fuente: SMN.

Qué provincias podrían verse afectadas por la ciclogénesis durante el fin de semana

Durante el sábado, las condiciones de mayor inestabilidad se concentrarían en el noreste de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, donde podrían desarrollarse tormentas eléctricas.

Para el domingo, el área con mayor probabilidad de precipitaciones se desplazaría hacia el noreste de Río Negro y el extremo sur bonaerense, principalmente durante las últimas horas de la tarde.

En paralelo, otro sistema atmosférico atravesará la cordillera de los Andes en el extremo sur del país. Su evolución favorecerá la formación de un centro de bajas presiones frente a las costas de Santa Cruz y Chubut, acompañado por una intensificación del viento.

Cómo avanzará el sistema de bajas presiones durante la próxima semana

La ciclogénesis que comenzará a desarrollarse sobre el norte patagónico no limitará sus efectos al sábado y al domingo.

Según las proyecciones meteorológicas, el frente asociado al sistema comenzaría a desplazarse lentamente durante el lunes. Posteriormente, alcanzaría la región central de Argentina el martes 1 de diciembre.

Este avance podría modificar las condiciones meteorológicas en las provincias del centro del país, con un aumento de la inestabilidad y la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Qué relación tiene la ciclogénesis con el calor extremo de este fin de semana

Mientras el sistema de bajas presiones avanza sobre la Patagonia, la circulación de viento norte favorecerá un marcado ascenso de las temperaturas en la región central.

La combinación de aire cálido y cielo mayormente despejado podría llevar los termómetros cerca de los 40°C durante el sábado, especialmente en el sudeste de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

En Paraná también se espera un fin de semana caluroso, con máximas de 33°C tanto el sábado como el domingo. El ascenso térmico continuaría el lunes y el martes, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 35°C.

Así, la ciclogénesis coincidirá con un escenario de temperaturas elevadas en buena parte del centro del país, aunque sus efectos serán diferentes según la región y la evolución de los sistemas atmosféricos.