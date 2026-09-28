Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar precauciones antes de que aumenten las condiciones de lluvia, viento u oleaje.

El huracán Polo se aproxima a Baja California Sur. Ante el avance de este fenómeno, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la entidad a reforzar las tareas de prevención, monitoreo y coordinación con las autoridades estatales y municipales, por lo cual habrá suspensión de clases este lunes y martes.

Las autoridades contemplan que el fenómeno toque tierra en Baja California Sur durante el lunes 28 de septiembre. Sin embargo, se trata de un pronóstico que puede modificarse conforme evolucione el ciclón, por lo que las autoridades mantienen especial vigilancia para el lunes 28 y martes 29.

La suspensión de clases forma parte de las medidas preventivas implementadas ante la evolución del huracán. EFE

Como medida preventiva, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las actividades escolares en Los Cabos y, durante el lunes 28, en los cinco municipios de Baja California Sur.

Alerta por el huracán Polo en México

De acuerdo con la CNPC, la circulación de Polo puede generar lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

En el reporte utilizado para la actualización, el centro del huracán se ubicaba a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro. El sistema avanzaba con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

En su boletín de alerta temprana de las 07 del domingo 27 de septiembre, la CNPC ubicó a Comondú, Loreto, Mulegé, La Paz y Los Cabos en alerta verde, correspondiente a un nivel de peligro bajo en ese momento.

Para Baja California Sur, ese reporte contemplaba lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, vientos de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de entre tres y cinco metros.

Suspenden clases y refuerzan la preparación en Los Cabos

El gobierno de Baja California Sur informó que prepara el traslado de personal, maquinaria y equipo hacia Comondú y Mulegé, mientras que elementos de las Fuerzas Armadas permanecen en fase preventiva para responder ante posibles inconvenientes.

La Misión ECO enviada por la CNPC dará seguimiento a las comunidades que podrían resultar afectadas por los siguientes factores:

Lluvias

Viento

Oleaje

También trabajará junto con las autoridades locales para identificar zonas que requieran atención y revisar las condiciones de los refugios temporales.

Las familias deberán mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades educativas y de Protección Civil, particularmente ante posibles modificaciones para el martes 29 de septiembre.

Recomendaciones ante las lluvias, vientos y oleaje

La CNPC pidió a la población tomar precauciones y aprovechar las condiciones actuales para prepararse. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil .

Evitar playas, zonas rocosas, escolleras y otros sitios expuestos al oleaje. En Los Cabos , las autoridades advirtieron que las olas pueden alcanzar zonas aparentemente seguras y arrastrar a las personas.

No intentar cruzar arroyos, ríos o calles con corrientes de agua , ni a pie ni en vehículo.

Alejarse de cauces de arroyos y zonas susceptibles de inundación.

Asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento.

Limpiar, cuando sea seguro, azoteas, desagües, canales y coladeras.

Identificar el refugio temporal más cercano y las rutas para llegar hasta él.

Preparar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua y artículos básicos.

Seguir de inmediato cualquier instrucción oficial de evacuación o traslado.

Aunque el boletín emitido el domingo establecía alerta verde para los cinco municipios de Baja California Sur, la evolución y cercanía de Polo requieren consultar los nuevos avisos oficiales.