Mediante la Disposición 6173/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de los productos de limpieza, incluyendo desinfectantes y aromatizantes, de la firma B&T Química.

La medida es aplicable dentro de todo el territorio nacional y se tomó luego de una denuncia, en la cual ANMAT identificó que la marca no estaba inscripta en el ente de control de productos químicos, médicos y alimenticios.

Según lo indica la Disposición 6173/2026 , “se verificó que los productos no se encontraban inscriptos ante esta ANMAT y no se identificó un establecimiento responsable habilitado por esta Administración”.

Cuáles son los productos de limpieza que prohibió ANMAT

Dentro de los artículos que fueron limitados por la disposición de ANMAT, correspondientes a la marca B&T Química, se encuentran limpiadores, desinfectantes, aromatizantes y otros productos domisanitarios de la firma.

ANMAT hizo oficial la medida.

Asimismo, y tal como consta en el artículo firmado por el Subadministrador del organismo, Gabriel Leonardo Barbagallo, se indicó que “toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante la ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”.

Del tal modo, ANMAT detalló que a raíz de los hechos se debe “disponer una medida sanitaria de prohibición sobre los productos mencionados en razón de que carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa aplicable y de instrucción de un sumario sanitario”, detallaron.

ANMAT prohibió la venta de una serie de productos médicos

En la Disposición 6171/2026 de ANMAT, el organismo resolvió suspender el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional de todos los productos médicos fabricados o importados por MW DISTRIBUCIONES, por no contar con la autorización correspondiente.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Archivo

En la publicación del Boletín Oficial, se detalló que el producto “Aritos de silicona MW DISTRIBUCIONES”, no cuenta con la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

Por su parte, ANMAT señaló que informó que “no consta registro de habilitación de alguna firma con la denominación MW DISTRIBUCIONES, en el rubro de Importadora y/o Fabricante de Productos Médicos”.

En tanto, los productos de la firma no podrán ser comercializados hasta que no obtengan la autorización correspondiente emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.