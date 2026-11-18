Córdoba analiza incorporar un nuevo sistema de transporte público que promete trasladar a cientos de pasajeros, reducir los tiempos de viaje y disminuir el impacto ambiental sin necesidad de construir vías ferroviarias.

Se trata del Bondi Urbano Digital (BUD), un vehículo de gran capacidad que funciona con energía eléctrica y utiliza tecnología de guiado para circular sobre el asfalto.

Imagen de referencia. Bondi Urbano Digital (BUD) de Paraná. Agencia de Asuntos Metropolitanos de Paraná (Amep)

Cómo funciona el tren eléctrico que quieren sumar en Córdoba

El Bondi Urbano Digital (BUD) es un vehículo articulado que se desplaza sobre ruedas de goma y utiliza tecnología de guiado para seguir un recorrido preestablecido.

Aunque su diseño se asemeja al de un tranvía, prescinde de los rieles metálicos y utiliza un sistema digital para mantener la trayectoria sobre el pavimento.

Para lograrlo, incorpora sensores y mecanismos de guiado que le permiten circular por corredores delimitados en calles y avenidas.

En el modelo propuesto para Córdoba, este sistema funcionaría mediante bandas magnéticas instaladas sobre el pavimento, con dos o tres dispositivos por cuadra.

Llevaría más de 300 pasajeros, funcionaría sin emisiones y podría sincronizarse con los semáforos

Según explicó el concejal que impulsa la iniciativa, las unidades articuladas pueden trasladar a más de 300 pasajeros por viaje, una capacidad que permitiría fortalecer los corredores con mayor demanda y movilizar a una gran cantidad de usuarios con menos vehículos.

Además, funciona íntegramente con energía eléctrica, por lo que no genera emisiones contaminantes durante su operación. Su tecnología digital también permitiría conectarlo con la red de semáforos de la ciudad para coordinar los tiempos de circulación, favorecer la denominada onda verde.

Qué inversión necesita y cómo podría implementarse en Córdoba

Uno de los principales argumentos a favor del Bondi Urbano Digital es el costo de su infraestructura. Piguillem sostuvo que la inversión inicial sería considerablemente menor que la necesaria para construir un subterráneo o un monorriel, alternativas que requieren obras de gran escala .

En ese sentido, el concejal planteó que la incorporación del sistema podría evaluarse dentro de un nuevo proceso de licitación internacional para reorganizar el transporte público de Córdoba. Sin embargo, hasta el momento se trata de una propuesta y no de una implementación confirmada.

Cómo funciona el sistema que ya se inauguró en Brasil

El Bondi Urbano Digital ya tiene una experiencia de funcionamiento en Curitiba, Brasil, donde se inauguró un corredor de aproximadamente 10 kilómetros en diciembre de 2025.

El sistema desarrollado con tecnología de la empresa china CRRC Nanjing Puzhen combina características de los colectivos y los tranvías . Las unidades tienen unos 30 metros de longitud, aire acondicionado y capacidad para trasladar hasta 280 pasajeros, con una velocidad máxima de 70 km/h.

En Brasil, el servicio mantiene la tarifa del transporte público convencional y utiliza un sistema de guiado sobre el pavimento que permite circular sin infraestructura ferroviaria tradicional.

Por qué se lo conoce como un tren sin rieles

Aunque no circula sobre vías metálicas, el Bondi Urbano Digital suele describirse como un tren porque reúne características propias de los sistemas ferroviarios urbanos: gran capacidad de pasajeros, vehículos articulados, circulación por corredores específicos y guiado tecnológico que permite mantener una trayectoria definida.