El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) puede rechazar la emisión del pasaporte a quienes se encuentren alcanzados por determinados impedimentos judiciales.

Estas restricciones están contempladas en la normativa vigente y pueden impedir que una persona obtenga el documento necesario para viajar al exterior.

En concreto, artículo 2 del Reglamento para la Emisión del Pasaporte Ordinario para Argentinos, incorporado por el Decreto 749/2019, establece tres situaciones judiciales que pueden impedir la expedición del pasaporte, entre ellas las condenas judiciales, las órdenes de captura, la rebeldía en procesos penales y las prohibiciones expresamente dispuestas por la Justicia de la Nación.

Qué limitaciones establece el artículo 2 del Decreto 749/2019 para la emisión de pasaportes

El artículo 2 del Anexo I establece que todos los ciudadanos argentinos tienen derecho a obtener el pasaporte , siempre que no se encuentren comprendidos en alguno de los siguientes casos:

Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtengan autorización del órgano judicial competente;

Tener orden de captura librada por autoridad judicial competente o hallarse en rebeldía en un proceso penal;

Cuando la autoridad judicial argentina haya prohibido su expedición o la salida del país respecto al interesado.

Estos impedimentos están contemplados en los incisos a), b) y c).

Cuáles son las condiciones judiciales que pueden impedir la emisión del pasaporte argentino, según el Decreto 749/2019. IA Gemini

Cómo saber si tenés un impedimento judicial para tramitar el pasaporte

Quienes tengan dudas sobre si se encuentran alcanzados por alguna de estas restricciones deberán consultar su situación ante el juzgado o la autoridad judicial que intervenga en la causa . El decreto no establece un mecanismo de consulta general ante RENAPER para verificar estos impedimentos, sino que remite a las situaciones y autorizaciones dispuestas por las autoridades judiciales competentes.

En caso de que exista una restricción vigente, la posibilidad de obtener el pasaporte dependerá de lo que resuelva la Justicia de la Nación, especialmente en los supuestos contemplados en el inciso a) del artículo 2, que admite la autorización judicial como excepción.

Qué otros requisitos hay que cumplir para tramitar el pasaporte

Además de no estar alcanzado por los impedimentos judiciales previstos en el artículo 2, quienes quieran tramitar el pasaporte deberán cumplir con los requisitos de identificación que establece el RENAPER.

Según el reglamento aprobado por el Decreto 749/2019 y la información oficial del organismo público, las condiciones varían según la edad del solicitante y su situación legal:

Mayores de 18 años: deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Menores de edad: deben presentar el DNI, la partida de nacimiento o acta de reconocimiento o adopción, cuando corresponda, y el DNI de quienes ejerzan la responsabilidad parental.

Personas con capacidad restringida: deberán presentar el DNI, el testimonio judicial que acredite la designación de quien ejerza la tutela o curatela, o la autorización judicial correspondiente, además del DNI de esa persona.

En el caso de los menores de edad y de las personas sujetas a tutela o curatela, el trámite también requiere el consentimiento expreso de quienes ejerzan la responsabilidad parental o representación legal. Si no cuentan con facultades suficientes para otorgarlo, deberán suplirlo mediante autorización judicial.