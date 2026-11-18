El miércoles 18 habrá un cambio brusco en las condiciones meteorológicas para las provincias de Misiones, Formosa y Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por la llegada de intensas tormentas.

El clima se mantendrá inestable a lo largo de toda la jornada con lluvias que podrían acumular los 120 milímetros y ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora.

Alerta naranja en el norte argentino, cómo estará el clima en Misiones, Formosa y Chaco

La alerta naranja del SMN implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El organismo meteorológico alertó que en Misiones las lluvias serán constantes a lo largo de toda la jornada con probabilidades de hasta el 70% en determinadas horas de la tarde. El pronóstico anticipa una temperatura máxima de 30° con cielo nublado. Las lluvias se extenderán a lo largo de toda la provincia con posible actividad eléctrica y caída de granizo.

Ingresan intensas tormentas de larga duración el miércoles 18: alerta naranja en 3 provincias por fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora. Fuente: SMN

En Formosa las condiciones climáticas serán similares. Por la mañana la máxima será de 25° con hasta 10% de probabilidades de lluvias. Conforme pasen las horas, disminuirá la probabilidad de lluvias, aunque la temperatura llegará a 31° con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El pronóstico para Chaco alerta por temperaturas de hasta 29° por la tarde con lluvias constantes. La parte más intensa de las precipitaciones llegará durante la mañana y tarde con hasta 70% de probabilidades. La noche estará nublada y con temperaturas de 26°.

Ingresan intensas tormentas de larga duración el miércoles 18: alerta naranja en 3 provincias por fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora. Shutterstock

Qué significa cada color de alerta del SMN

Los colores de las alertas del organismo significan lo siguiente:

Nivel rojo – Seguí instrucciones oficiales: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja – Preparate: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo – Informate: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Nivel verde – Tranquilidad: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del clima para CABA. El miércoles 18 las condiciones se mantendrán inestables con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias durante la tarde. Los vientos podrían escalar a una temperatura de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El jueves 19 amanecerá con una mínima de 18° que dará paso a una tarde despejada, con máximas de 29°. El viernes 20 volvería la inestabilidad con chubascos aislados durante la tarde.

Ingresan intensas tormentas de larga duración el miércoles 18: alerta naranja en 3 provincias por fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora. Fuente: SMN

El fin de semana las condiciones mejorarán con temperaturas mínimas de 17° y cielo despejado. Las tardes tendrán una temperatura máxima de 27° sin probabilidades de lluvias.