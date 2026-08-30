Las tormentas afectarán a toda la provincia de Misiones.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se aproxima un frente de tormentas y que traerá ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica constante durante toda la jornada de este domingo 30 de agosto.

Las tormentas se darán en Misiones, y se presentarán durante el domingo 30 de agosto , con la posibilidad de extenderse hacia el lunes 31 y rige una alerta meteorológica de nivel amarillo .

Avanza el temporal en Misiones

El fenómeno meteorológico afectará a parte del litoral argentino y traerá un marcado descenso en las temperaturas. Por su parte, la alerta emitida por el SMN es para toda la provincia.

Por su parte, las lluvias abundantes también podrían generar inundaciones en las zonas cercanas a los cauces de los ríos que atraviesan a los distritos afectados.

Las lluvias serán en toda la provincia. Shutterstock / Composición Canva

En tanto, se esperan por tormentas fuertes, lluvias abundantes en cortos períodos y una importante acumulación de agua. Además, no se descarta la presencia de intensas ráfagas de viento, caída de granizo y tormenta eléctrica .

Las zonas afectadas

Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní, Norte de Guaraní, San Pedro, Zona alta de General Manuel Belgrano, Zona alta de Montecarlo, Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano, Zona baja de Montecarlo.

Recomendaciones ante el temporal

Cuando se presentan este tipo de condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones: