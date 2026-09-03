Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

El clima cambiará de manera abrupta durante las próximas horas. Un frente frío avanzará sobre la provincia de Buenos Aires y traerá un período de inestabilidad, lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento, con posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.

El fenómeno comenzará a desplazarse durante este miércoles y se extenderá aproximadamente durante 48 horas, avanzando desde el sur y centro bonaerense hacia el norte de la provincia y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Tormentas fuertes y posible granizo: cuándo cambia el tiempo en Buenos Aires

El ingreso del frente frío provocará un rápido deterioro de las condiciones meteorológicas en distintos puntos bonaerenses.

Durante el avance del sistema se esperan lluvias y tormentas de intensidad variable. Algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

El fenómeno avanzará de manera progresiva: las primeras áreas afectadas serán sectores del sur bonaerense y La Pampa, mientras que con el correr de las horas la inestabilidad se trasladará hacia el centro de la provincia.

Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, el sistema alcanzará el norte bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires , generando un cambio marcado respecto de las condiciones previas.

Alerta por fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas

Foto: Foco Uy Foco Uy

Uno de los principales riesgos asociados al avance del frente serán las ráfagas de viento.

Los núcleos de tormenta podrían generar períodos de viento fuerte y actividad eléctrica, especialmente en aquellos sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

Además, algunos sectores podrían registrar lluvias intensas en períodos cortos, por lo que existe la posibilidad de acumulaciones importantes de agua en zonas puntuales.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias para diferentes sectores afectados por el avance de las tormentas, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de realizar actividades al aire libre.

Derrumbe térmico: llega una nueva ola de frío

Después del paso del frente comenzará a ingresar una masa de aire de origen polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas.

El viento rotará hacia el sudoeste y favorecerá el ingreso de aire frío, por lo que las temperaturas comenzarán a bajar durante los últimos días de la semana.

La situación será notoria después del período de inestabilidad: el país pasará en pocas horas de las tormentas y lluvias a un escenario dominado por el aire frío.

Buenos Aires: qué se espera durante las próximas 48 horas

El avance del sistema será progresivo y no todas las localidades tendrán exactamente las mismas condiciones.

En términos generales, el escenario previsto para Buenos Aires contempla:

Tormentas de variada intensidad.

Lluvias que podrían ser localmente fuertes.

Posible caída de granizo en algunos sectores.

Actividad eléctrica.

Fuertes ráfagas de viento.

Descenso marcado de las temperaturas después del paso del frente.

Ingreso posterior de una masa de aire polar.

La mayor inestabilidad se concentrará durante el avance del frente, mientras que el descenso térmico se profundizará una vez que el sistema abandone la región.