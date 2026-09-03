Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4127 - El Peine

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 2 de septiembre

1° 4127 11° 3834 2° 5259 12° 6338 3° 3271 13° 1892 4° 8265 14° 6331 5° 4893 15° 1303 6° 2636 16° 0910 7° 2949 17° 1502 8° 9854 18° 9852 9° 8178 19° 5354 10° 2124 20° 8285

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar ordenar pensamientos y cuidar la imagen personal. Indica necesidad de aclarar situaciones y deshacer nudos emocionales.

Si el peine está en buen estado, sugiere armonía y soluciones; si está roto o se pierde, advierte tensiones, chismes o dificultad para resolver problemas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.