Se aproxima un diluvio histórico a Buenos Aires el miércoles 2: la primera tormenta de septiembre con lluvias, granizo y ráfagas de viento.

Tras un día marcado por el clima soleado, el tiempo en Buenos Aires cambiará de manera brusca por el ingreso de tormentas durante la noche del miércoles 2 de septiembre.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta climática por la llegada de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento a diversas localidades del Área Metropolitana y el interior.

Qué localidades están bajo alerta por lluvias según el SMN

El pronóstico para Buenos Aires anticipa la llegada de las lluvias cerca de las 23:00 del miércoles 2 con una sensación térmica de 17° y vientos sentido noroeste.

Se aproxima un diluvio histórico a Buenos Aires el miércoles 2: la primera tormenta de septiembre con lluvias, granizo y ráfagas de viento. Imagen creada con IA

Las precipitaciones continuarán a lo largo de toda la madrugada con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora y una temperatura cercana a los 13°. Se espera que durante la noche la actividad eléctrica sea intensa para acompañar una gran cantidad de caída de agua en periodos cortos de tiempo.

Las zonas bajo alerta climática son:

CABA

La Plata

Cañuelas

Chacabuco

San Antonio de Areco

Zárate

Pergamino

Junín

La Costa Atlántica

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico para Buenos Aires señala que tras las lluvias de la madrugada del jueves las condiciones mejorarán para dar paso a una tarde de 19° con cielo despejado.

El viernes habrá una leve baja en la sensación térmica hasta los 10° y la tarde estará soleado. El fin de semana ingresará una ola polar que hará descender la sensación térmica hasta los 5°, pero la máxima estará en 14° con cielo despejado.