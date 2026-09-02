La tormenta del mes llegará el jueves 3 y viernes 4 de septiembre: se esperan lluvias furiosas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

El jueves 3 y viernes 4 de septiembre se presentará un episodio de lluvias intensas en distintas regiones de México. El pronóstico contempla precipitaciones de hasta 150 milímetros, actividad eléctrica, posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones serán provocadas por varios sistemas atmosféricos. No se trata de una única “tormenta del mes”, sino de la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, ondas tropicales y la circulación de Marie en el océano Pacífico.

Tormentas en México: qué estados tendrán lluvias intensas el jueves 3

Durante el jueves, el norte de Sinaloa podría registrar lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros. También se esperan acumulados de 50 a 75 milímetros en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las precipitaciones previstas para esa jornada se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias intensas: norte de Sinaloa.

Lluvias muy fuertes : sectores de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. sectores de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes: áreas de Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Qué zonas estarán más afectadas el viernes 4 de septiembre

Para el viernes, las lluvias más abundantes se concentrarán en el oeste y suroeste de Chihuahua, el oeste y noroeste de Durango y sectores del oeste y este de Oaxaca. En esas regiones se pronostican acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco podrían recibir lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros. También habrá precipitaciones fuertes en zonas del norte, centro, occidente y península de Yucatán.

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo. La posibilidad de granizadas se concentra principalmente en estados del occidente y centro del país.

Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán ChatGPT

Fuertes ráfagas de viento y oleaje: cuáles son los riesgos

El jueves se esperan ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el viernes, los vientos podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en numerosos estados del norte y la península de Yucatán.

La circulación de Marie también provocará oleaje de entre tres y cuatro metros en Baja California Sur, además de mar de fondo en costas del Pacífico. Las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las precipitaciones podrían generar:

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Crecimiento de ríos y arroyos .

Deslaves en áreas montañosas.

Reducción de la visibilidad en carreteras.

Caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

El pronóstico está sujeto a modificaciones según la evolución de los sistemas atmosféricos, por lo que deben consultarse los avisos actualizados del SMN y las indicaciones de Protección Civil.