Bancos globales se unieron para lanzar una nueva stablecoin: cuándo y para qué servirá
Bancos de EE.UU., Europa y Oriente -cuatro presentes en Argentina- crearon una firma para emitir su propia cripto basada en sus reservas. Se lanzará al mercado en 2027. Competirá con un consorcio que emitirá en euros.
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