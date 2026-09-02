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Europa

Un grupo de 21 entidades financieras, entre las que se encuentran Citi, BBVA, Santander, Goldman Sachs, Bank of America y Deutsche Bank, tiene previsto crear este año una empresa para emitir una criptomoneda vinculada al dólar -stablecoin- en el primer semestre del año próximo.

El grupo, cuya conformación fue anunciada en octubre de 2025 cuando solo participaban 10 bancos, dijo en un comunicado que pretende expandirse hacia las criptomonedas estables vinculadas a otras monedas del G7, incluyendo el euro como prioridad una vez lanzada la atada al dólar.

La empresa común aún no tiene nombre.

Las “stablecoin”, se utilizan para transferir dinero por todo el mundo en forma de criptomoneda. El repunte de los precios de las criptos en 2024 y el apoyo del presidente de EEUU, Donald Trump, al sector reavivaron el interés por la idea de utilizar la blockchain en el sistema financiero convencional, explicó Reuters

“La iniciativa aprovechará la especialización de las instituciones participantes para ofrecer una solución segura, robusta y confiable que combine cumplimiento de nivel bancario, fuerte gobernanza, distribución y gestión de riesgo institucional”, dijo Citi en un comunicado.

“El producto se utilizará en una variedad de casos, que cubren los mercados mayorista, institucional y minorista, en los que el cliente puede beneficiarse al operar de forma confiable con dinero digital, incluso para pagos transfronterizos y liquidación de activos digitales”, agregó.

En ese sentido, se tratará de una oferta de servicios para el segmento corporativo, en gran medida vinculado con los pagos transfronterizos.

Del listado de integrantes, un grupo de apenas cuatro entidades opera en el mercado argentino, aunque muchas otras lo hacen en comercio exterior y en el negocio de banca mayorista.

Los 21 bancos con sus orígenes, destacados los que tienen operación en la Argentina, son:

-EE.UU.: Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo, WisdomTree

-Europa: Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A., UBS

-Este de Asia: MUFG Bank

-Oriente Medio: Sirius International Holding

-África: Standard Bank

Competencia

El grupo competirá con un consorcio independiente europeo de 37 entidades financieras que constituyen Qivalis y anunciaron que tienen previsto lanzar una moneda estable vinculada al euro a finales de este año.

El español BBVA forma parte de ambos grupos.

La empresa de criptomonedas de la familia del presidente Trump, World Liberty Financial, también emitió su propia “moneda estable”.

Aun así, hay pocos indicios de demanda de monedas estables emitidas por bancos. El mercado de las monedas estables está dominado por Tether, con sede en El Salvador, que afirma haber emitido más de u$s 180.000 millones de su tóken vinculado al dólar y haber obtenido miles de millones en beneficios al invertir las reservas en activos como los bonos del Tesoro de EE.UU.

Europa

La francesa Société Générale, que no forma parte de ninguno de los dos consorcios, se convirtió el año pasado en el primer gran banco en emitir una “stablecoin” respaldada por el dólar a través de su filial de activos digitales.

El token no ha tenido una amplia aceptación, con solo u$s 12,5 millones en circulación.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido de que las monedas estables emitidas por el sector privado plantean riesgos para la política monetaria y la estabilidad financiera.