Ingresa la primera tormenta de septiembre el lunes 2: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires.

Tras un inicio de semana con condiciones climáticas favorables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un cambio brusco en el tiempo por la llegada de una tormenta.

La tarde y noche del lunes 2 de septiembre estarán marcadas por las lluvias y vientos fuertes sentido sureste. La temperatura escalará hasta los 23°, por lo que la humedad también será protagonista de la jornada.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires según el SMN

El pronóstico del SMN anticipa una tarde marcada por el calor atípico en invierno con hasta 23° que levantará la humedad y traerá lluvias.

Se esperan lluvias durante la tarde y noche en diversas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior de la provincia. Los informes anticipan que las precipitaciones más fuertes llegarán a CABA, La Plata, la Costa Atlántica, Tandil y Azul.

Ingresa la primera tormenta de septiembre el lunes 2: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires.

La tormenta podrá extenderse a lo largo de toda la madrugada con intensa actividad eléctrica y hasta 11 milímetros de agua acumulada. Para el mediodía del jueves se espera un cielo nublado con máximas de 17°.

De esta manera, el organismo recordó seguir las recomendaciones para lluvias:

Salir con camperas impermeables y abrigos.

Limpiar sumideros y drenajes para que el agua fluya.

Evitar realizar actividades al aire libre en zonas de actividad eléctrica.

Cómo estará el clima en CABA luego de la tormenta

El paso del temporal dejará una tarde de jueves con 19° y cielo parcialmente despejado. El viernes tendrá condiciones similares con máximas de 17° y sin probabilidad de lluvias.

El fin de semana estará marcado por un descenso en las temperaturas hasta los 5° y máximas de 14°, pero sin chance de precipitaciones.