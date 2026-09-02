Llega la primera tormenta tropical del mes con un huracán que traerá vientos de 130 kilómetros este miércoles 2 de septiembre

El Océano Pacífico registra el avance de la tormenta tropical Marie, el primer fenómeno ciclónico de este mes, cuya intensidad amenaza con alcanzar la categoría de huracán con ráfagas y vientos sostenidos de hasta 130 km/h frente a las costas mexicanas. Su paso reforzará el temporal de lluvias, las ráfagas de viento y el oleaje elevado en diversas entidades del país durante las próximas horas.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reportes climáticos oficiales, el sistema mantendrá su trayectoria al sur y suroeste de la península de Baja California. Aunque su centro se desplazará mar adentro sin tocar tierra de manera directa, su extensa circulación provocará lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y marejadas en el litoral del Pacífico Central .

Llega la primera tormenta tropical del mes con un huracán que traerá vientos de 130 kilómetros este miércoles 2 de septiembre. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este miércoles?

Las bandas nubosas del ciclón Marie, en combinación con el monzón mexicano y canales de baja presión, generarán lluvias acumuladas de 50 a 75 mm en Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit (norte) y Michoacán (norte, centro y este).

Asimismo, se anticipan chubascos intensos con precipitaciones de 25 a 50 mm en Jalisco, Colima, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En zonas del centro y occidente no se descarta la caída de granizo.

Oleaje elevado y ráfagas de viento en la costa

El impacto marítimo del sistema meteorológico se sentirá con fuerza en las zonas costeras. Para este miércoles 2 de septiembre, se pronostica un oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así como mar de fondo con olas de 1,5 a 2,5 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

En cuanto al viento, las ráfagas más intensas oscilarán entre los 50 y 70 km/h en Baja California Sur. En entidades del norte y del noreste como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la península de Yucatán, los vientos alcanzarán ráfagas de 40 a 60 km/h.

Llega la primera tormenta tropical del mes con un huracán que traerá vientos de 130 kilómetros este miércoles 2 de septiembre SMN

Calor extremo en el norte y temperaturas mínimas en la montaña

Pese a la presencia de lluvias y tormentas, la circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio. Se registrarán temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

En contraste, durante la madrugada del jueves los termómetros descenderán hasta valores de entre 0 y 5 °C en las regiones serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días?

El pronóstico de 72 a 96 horas del SMN indica que el huracán Marie continuará desplazándose lentamente al suroeste de Baja California Sur entre el jueves 3 y el sábado 5 de septiembre. Durante el jueves, el oleaje alcanzará alturas de 3 a 4 metros en dicha península, mientras que las lluvias intensas (75 a 150 mm) se concentrarán en el norte de Sinaloa.

Para el viernes 4 de septiembre, los acumulados más severos se desplazarán hacia las zonas occidentales de Chihuahua, Durango y Oaxaca, manteniendo las condiciones inestables y la probabilidad de deslaves o encharcamientos en zonas bajas del territorio nacional.