Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5406 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

1° 5406 11° 9888 2° 8761 12° 7211 3° 9078 13° 8924 4° 5375 14° 9352 5° 7508 15° 9932 6° 5277 16° 9279 7° 7549 17° 2231 8° 2173 18° 7586 9° 6952 19° 5710 10° 4348 20° 7357

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un Perro simboliza lealtad, protección y amistad; habla de vínculos sólidos y confianza personal.

Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.