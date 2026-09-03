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Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5406 - Perro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

 1°5406 11°9888
 8761  12°7211
 3°9078 13°8924 
 5375  14°9352 
 7508  15°9932 
 6°5277  16°9279
 7549  17°2231 
 2173  18°7586 
 6952  19°5710 
 10°4348 20°7357 

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¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un Perro simboliza lealtad, protección y amistad; habla de vínculos sólidos y confianza personal.

Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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