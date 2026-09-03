Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5406 - Perro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre
|1°
|5406
|11°
|9888
|2°
|8761
|12°
|7211
|3°
|9078
|13°
|8924
|4°
|5375
|14°
|9352
|5°
|7508
|15°
|9932
|6°
|5277
|16°
|9279
|7°
|7549
|17°
|2231
|8°
|2173
|18°
|7586
|9°
|6952
|19°
|5710
|10°
|4348
|20°
|7357
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un Perro simboliza lealtad, protección y amistad; habla de vínculos sólidos y confianza personal.
Un Perro afectuoso indica apoyo y seguridad; agresivo o que muerde señala conflictos, traición o límites cruzados.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.