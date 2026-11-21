El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 21 de noviembre en sectores del suroeste y noroeste de Formosa, donde se esperan precipitaciones intensas que podrían extenderse durante varias horas.
Los fenómenos podrán estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento, mientras que los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Alerta amarilla por tormentas en Formosa este sábado 21 de noviembre
La advertencia del SMN alcanza al suroeste y noroeste de la provincia de Formosa. Según el organismo, el área será afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas, que podrían provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos.
Además de las lluvias, se prevé frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento. En cuanto a los acumulados, el pronóstico oficial estima entre 30 y 70 milímetros de precipitación, aunque no se descarta que esos registros sean superados en algunos puntos.
Qué localidades de Formosa están bajo alerta por tormentas
La alerta meteorológica amarilla comprende sectores del suroeste y noroeste formoseño. Las localidades alcanzadas por el aviso del Servicio Meteorológico Nacional son:
- Formosa
- Laishí
- Pilagás
- Pilcomayo
- Pirané
Recomendaciones del SMN ante las tormentas
Ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento, es importante tomar precauciones para reducir los riesgos durante el desarrollo de los fenómenos.
- Evitar salir de casa si no es necesario y permanecer en construcciones cerradas.
- Mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y estructuras que puedan caerse.
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües o ser desplazados por el viento.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.
- Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del SMN.