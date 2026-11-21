El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 21 de noviembre en sectores del suroeste y noroeste de Formosa, donde se esperan precipitaciones intensas que podrían extenderse durante varias horas.

Los fenómenos podrán estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento, mientras que los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas en Formosa este sábado 21 de noviembre

La advertencia del SMN alcanza al suroeste y noroeste de la provincia de Formosa. Según el organismo, el área será afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas, que podrían provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos.

Las áreas de Formosa bajo alerta meteorológica amarilla. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Además de las lluvias, se prevé frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento . En cuanto a los acumulados, el pronóstico oficial estima entre 30 y 70 milímetros de precipitación, aunque no se descarta que esos registros sean superados en algunos puntos.

Qué localidades de Formosa están bajo alerta por tormentas

La alerta meteorológica amarilla comprende sectores del suroeste y noroeste formoseño. Las localidades alcanzadas por el aviso del Servicio Meteorológico Nacional son:

Formosa

Laishí

Pilagás

Pilcomayo

Pirané

Recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento, es importante tomar precauciones para reducir los riesgos durante el desarrollo de los fenómenos.