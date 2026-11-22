El Consejo Federal de Educación fijó un piso de 190 días de clase para el ciclo lectivo 2027.

El Consejo Federal de Educación fijó un piso de 190 días de clase para el ciclo lectivo 2027, que las 24 jurisdicciones deberán contemplar en sus calendarios escolares. El esquema también establece una carga horaria mínima equivalente para cada nivel: 570 horas reloj para Inicial, 760 para Primaria y 900 para Secundaria.

La definición fue adoptada durante la asamblea N° 157 del Consejo Federal de Educación, que reúne a las autoridades educativas de Nación y de las 24 jurisdicciones. La resolución que establece los lineamientos para el calendario escolar 2027 será publicada oficialmente en diciembre.

Con ese marco, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben definir las fechas concretas de inicio y finalización de clases, vacaciones de invierno y demás períodos del ciclo lectivo. Por ahora, algunas jurisdicciones ya comenzaron a oficializar sus cronogramas, mientras que la mayoría todavía tiene las fechas pendientes de confirmación.

Cuándo comienzan las clases en 2027

Hasta el momento, CABA y Córdoba ya tienen definido oficialmente su calendario escolar 2027. En ambos casos, el inicio de las clases para los niveles obligatorios quedó establecido para el lunes 1° de marzo, aunque las fechas de las vacaciones de invierno son diferentes.

En la Ciudad de Buenos Aires, las clases de Inicial y Primaria comenzarán el lunes 1° de marzo, mientras que Secundaria iniciará el miércoles 3. El receso de invierno será del 19 al 30 de julio y el ciclo lectivo finalizará el viernes 17 de diciembre. Los docentes deberán regresar a las escuelas el 10 de febrero.

Córdoba, en tanto, fijó el 1° de marzo como inicio de clases para Inicial, Primaria y Secundaria. El receso invernal será del 12 al 23 de julio y el ciclo terminará el 17 de diciembre. El calendario provincial establece además 190 días efectivos de clases.

Calendario escolar 2027, provincia por provincia

CABA 1° de marzo* 19 al 30 de julio 17 de diciembre Buenos Aires A confirmar A confirmar A confirmar Córdoba 1° de marzo 12 al 23 de julio 17 de diciembre Catamarca A confirmar A confirmar A confirmar Chaco A confirmar A confirmar A confirmar Chubut A confirmar A confirmar A confirmar Corrientes A confirmar A confirmar A confirmar Entre Ríos A confirmar A confirmar A confirmar Formosa A confirmar A confirmar A confirmar Jujuy A confirmar A confirmar A confirmar La Pampa A confirmar A confirmar A confirmar La Rioja A confirmar A confirmar A confirmar Mendoza A confirmar A confirmar A confirmar Misiones A confirmar A confirmar A confirmar Neuquén A confirmar A confirmar A confirmar Río Negro A confirmar A confirmar A confirmar Salta A confirmar A confirmar A confirmar San Juan A confirmar A confirmar A confirmar San Luis A confirmar A confirmar A confirmar Santa Cruz A confirmar A confirmar A confirmar Santa Fe A confirmar A confirmar A confirmar Santiago del Estero A confirmar A confirmar A confirmar Tierra del Fuego A confirmar A confirmar A confirmar Tucumán A confirmar A confirmar A confirmar

*En CABA, el nivel secundario comienza el 3 de marzo.

Algunos ministerios provinciales ya adelantaron posibles fechas, pero esos cronogramas pueden modificarse antes de su aprobación definitiva.

Es el caso de San Juan, donde Educación anticipó que analiza comenzar las clases el 1° de marzo, pero aclaró que se trata todavía de un cronograma tentativo y que debe ser aprobado. El esquema difundido contempla 188 días de clase, por debajo del piso nacional de 190, por lo que no puede presentarse todavía como el calendario definitivo.

El Consejo Federal estableció que los calendarios escolares deberán contemplar 190 días de clase como mínimo o su equivalente en horas reloj. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuántos días de clase habrá en 2027

El Consejo Federal estableció que los calendarios escolares deberán contemplar 190 días de clase como mínimo o su equivalente en horas reloj, según el nivel educativo. Para Inicial se fijaron 570 horas; para Primaria, 760 horas; y para Secundaria, 900 horas.

La utilización de horas como referencia busca contemplar las particularidades de cada nivel y permitir una medición del tiempo efectivo de enseñanza. En Córdoba, por ejemplo, la resolución provincial incorporó expresamente estos parámetros y estableció 190 días efectivos de clase para Inicial, Primaria y Secundaria.

La definición nacional no significa que todas las provincias vayan a tener exactamente las mismas fechas. Cada jurisdicción debe elaborar su propio calendario, dentro de los parámetros fijados por el Consejo Federal. Por eso pueden variar tanto el día de inicio como el receso de invierno y la fecha de finalización.