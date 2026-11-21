Las lluvias volverán a ganar protagonismo desde este lunes 23 de noviembre, con un escenario de inestabilidad que alcanzará a distintas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió avisos por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica, lluvias intensas y ráfagas.

Los fenómenos más intensos se concentrarán en sectores del centro y norte del país. Para algunas áreas, el organismo prevé acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque los valores pueden ser superiores en forma puntual. En otras zonas, se esperan entre 20 y 40 milímetros.

Entre las regiones alcanzadas por los avisos aparecen sectores de Córdoba, San Luis, San Juan, La Pampa y Chaco, aunque el área exacta bajo advertencia puede modificarse con las próximas actualizaciones del organismo.

El SMN señala que las tormentas pueden estar acompañadas por ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes o intensas. Por eso, el pronóstico para el comienzo de la semana vuelve a poner el foco en los fenómenos de corta duración y alta intensidad.

Qué zonas tendrán tormentas y riesgo de granizo

Para el lunes, el SMN mantiene avisos por tormentas en distintos sectores. En algunas áreas se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con acumulados de 20 a 40 mm y posibilidad de granizo ocasional.

En otras, el escenario es más intenso: se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, con acumulados de 30 a 70 mm, granizo ocasional y ráfagas intensas. Estos valores pueden ser superados de manera puntual.

El regreso de las tormentas se dará después de un fin de semana con condiciones variables en distintas regiones del país. Shutterstock

Entre los sectores mencionados en los avisos aparecen áreas de Córdoba, incluyendo Río Cuarto, La Carlota y Santa Eufemia; San Luis; San Juan; sectores de La Pampa y Chaco. La cobertura puede ampliarse o reducirse a medida que se actualicen los alertas.

Cómo seguirá el tiempo

El regreso de las tormentas se dará después de un fin de semana con condiciones variables en distintas regiones del país. El SMN mantiene además avisos por lluvias y tormentas para otros sectores durante el domingo, por lo que el escenario puede cambiar rápidamente entre una jornada y otra.

La recomendación es seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana del SMN, especialmente en las zonas donde se pronostican tormentas fuertes o localmente severas. Los avisos pueden modificarse a medida que se acerque el momento de mayor inestabilidad.