Tormenta sobre la ciudad durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este sábado 14 de noviembre en el centro y este de la provincia de Formosa.

El aviso advierte sobre la llegada de fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad, con posibilidad de episodios severos y condiciones que podrían provocar complicaciones en distintas localidades.

Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas de viento que superarían los 90 kilómetros por hora. Además, se esperan acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 120 milímetros durante el período de alerta.

Qué fenómenos se esperan durante el temporal en Formosa

Durante la vigencia de la alerta naranja, se prevén tormentas fuertes, algunas de ellas severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones y frecuente actividad eléctrica.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Las áreas bajo alerta meteorológica naranja en Formosa. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

En cuanto a las lluvias, se esperan acumulados de entre 80 y 120 milímetros en todo el período de alerta, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta naranja por tormentas se encuentra vigente para las siguientes localidades de la provincia de Formosa:

Patiño

Formosa

Laishí

Pilagás

Pilcomayo

Pirané

Asimismo, el organismo indicó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo cual es importante tomar todas las medidas de precaución para evitar cualquier inconveniente.

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