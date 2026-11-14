El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este sábado 14 de noviembre en el centro y este de la provincia de Formosa.
El aviso advierte sobre la llegada de fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad, con posibilidad de episodios severos y condiciones que podrían provocar complicaciones en distintas localidades.
Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas de viento que superarían los 90 kilómetros por hora. Además, se esperan acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 120 milímetros durante el período de alerta.
Qué fenómenos se esperan durante el temporal en Formosa
Durante la vigencia de la alerta naranja, se prevén tormentas fuertes, algunas de ellas severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones y frecuente actividad eléctrica.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora.
En cuanto a las lluvias, se esperan acumulados de entre 80 y 120 milímetros en todo el período de alerta, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.
Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta naranja por tormentas se encuentra vigente para las siguientes localidades de la provincia de Formosa:
- Patiño
- Formosa
- Laishí
- Pilagás
- Pilcomayo
- Pirané
Asimismo, el organismo indicó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo cual es importante tomar todas las medidas de precaución para evitar cualquier inconveniente.
Recomendaciones del SMN
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese dentro de la casa, cortar el suministro eléctrico.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.