Al momento de cargar nafta, el precio suele llevarse buena parte de la atención. Sin embargo, hay otro número que permite conocer una característica importante del combustible: el RON. Las siglas aparecen asociadas al octanaje y permiten diferenciar, por ejemplo, una nafta de 95 RON de otra que supera los 98 RON. Pero un valor más elevado no significa automáticamente que cualquier auto vaya a tener más potencia o funcionar mejor. La clave está en entender qué mide.

El RON, sigla de Research Octane Number, indica la resistencia de una nafta a la detonación o autoencendido no deseado en motores de encendido por chispa. La norma ASTM D2699-26, “Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel”, publicada por ASTM International, establece el método de laboratorio utilizado para determinar ese valor y señala que el RON es una medida empleada para relacionar las características del combustible con las necesidades del motor.

Qué indica realmente el número RON de una nafta

En términos simples, el RON no funciona como una escala de calidad en la que “cuanto más alto, mejor” para todos los vehículos. La misma norma ASTM D2699-26 explica que este parámetro se relaciona con el comportamiento antidetonante de los combustibles para motores de encendido por chispa. Es decir, permite evaluar su capacidad para resistir determinadas condiciones antes de que se produzca una combustión no deseada.

Esta característica aparece entre los principales datos técnicos de Shell V-Power Nafta grado 3. Según informó Shell, el combustible tiene un número de octano superior a 98 RON y un número de octano MON superior a 85. La compañía también explicó que realizó ensayos comparando V-Power Nafta de 98 RON con combustibles de menor octanaje, de 95 RON, específicamente en vehículos sensibles al octanaje.

Lionel Scaloni junto a su vehículo en una estación de servicio Shell. Shell IA

El detalle de los vehículos utilizados en esas evaluaciones es importante para interpretar correctamente la información. Shell vincula su nueva formulación con más potencia y aceleración, pero no sostiene que esos efectos sean idénticos en todos los autos, ya que advierten que los beneficios pueden variar según el tipo, la antigüedad y el estado del vehículo, además de las condiciones y el estilo de conducción.

¿Un RON más alto significa siempre más rendimiento?

No necesariamente. Las necesidades de octanaje dependen de las características para las que fue diseñado cada motor. La norma ASTM D2699-26, de ASTM International, señala precisamente que el RON es utilizado por fabricantes de motores y productores de combustibles como una de las principales mediciones para relacionar ambos. Por eso, antes de elegir únicamente por el número que figura asociado al combustible, conviene revisar qué octanaje recomienda el fabricante del vehículo.

El RON, además, es solo una de las características de una nafta. En el caso de Shell V Power Nafta grado 3, la información proporcionada por la marca indica que la nueva fórmula también está diseñada para limpiar el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque y proteger frente a la acumulación de depósitos que pueden reducir el desempeño, como aquellos presentes en válvulas de admisión e inyectores.

Por eso, conocer qué significa el RON permite tomar una decisión más informada al cargar. Un número mayor no debería interpretarse simplemente como una nafta mejor para cualquier vehículo, sino como una característica que debe ponerse en relación con los requerimientos de cada motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.