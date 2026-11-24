La productora argentina Leticia Cristi (izq.) y el guionista Santiago Korovsky (centro), ganadores del premio de comedia por la segunda temporada de División Palermo.

Los Emmy Internacionales premiaron este lunes los mejores proyectos televisivos de fuera de Estados Unidos. La serie de comedia argentina, División Palermo, se llevó su segundo galardón consecutivo.

Cuatro países de habla hispana sumaban doce candidaturas, distribuidas en diez de las 16 categorías que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, encabezados por España (5), Argentina (3) y México (3), además de Chile (1).

División Palermo premiada en los Emmy Internacionales

El único triunfo hispano fue para la segunda temporada de la argentina División Palermo creada dirigida y protagonizada por el comediante Sanatiago Korovsky. La serie de Netflix se consagró como mejor comedia por segunda vez consecutiva, luego de que su primera temporada obtuviera el mismo honor, y rompió así un récord: es la primera serie argentina en obtener dos premios Emmy por temporadas consecutivas.

La productora argentina Leticia Cristi (izq.) y el guionista Santiago Korovsky (centro), ganadores del premio de comedia por la segunda temporada de División Palermo. Fuente: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA

Contra ella competía la española Animal, que sigue a un veterinario gallego de campo que se muda a una ciudad para trabajar en una tienda de mascotas de lujo. Por su parte, Ricardo Darín, nominado por El Eternauta, cayó frente al británico Bobby Schofield. Reino Unido, el país que tenía más nominaciones, arrasó y se llevó nueve de los premios.

Las declaraciones de Korovsky tras el triunfo en los Emmys

Korovsky recibió la estatuilla y dio un agradecimiento en inglés que no escatimó en ironías y opiniones sobre la actualidad de la ficción en Argentina: “Recortar nuestros discursos no es un problema, tenemos algo de experiencia. Somos de la Argentina, donde están recortando todo”, lanzó.

“No puedo creer que estemos acá otra vez, dos años después, y que todavía no haya mejorado mi inglés. Así que déjenme decir unas palabras en español”, continuó el actor y agregó: “Gracias al equipo, al elenco, a K&S, Netflix, a mi directora, a mis amigos, a mi novia, a mi familia por bancarse todas mis inseguridades. Les aviso que este premio no va a hacer que se reduzcan”,.