El nuevo peaje de la Autovía 6 funciona mediante un sistema multicarril. (Foto: AUBASA)

Una ruta de Buenos Aires comenzó a cobrar peaje desde el 1 de octubre mediante un sistema “inteligente” que permite atravesar el punto de cobro sin la necesidad de detenerse.

Esta modalidad que elimina las cabinas y barreras tradicionales, conocida como “free flow”, fue incorporada a la Autovía Provincial 6 “Antonio Cafiero”.

De acuerdo a la información difundida por AUBASA, los puntos de cobro se encuentran ubicados en San Vicente y Las Heras. Para quienes circulen por este corredor, se les aconseja contar con TelePASE activo.

Nuevo peaje sin barreras en la autovía 6: cómo funciona el sistema ”free flow"

El nuevo peaje de la Autovía 6 funciona mediante un sistema multicarril que permite que los vehículos circulen por estos pasos sin tener que detenerse ante una barrera .

La modalidad “free flow” permite identificar la patente, detectar el dispositivo TelePASE cuando circule y determinar de forma automática la categoría de vehículo de la cual se trata. De esta manera, el cobro se gestiona electrónicamente en función del tipo de rodado.

¿Dónde están los nuevos puntos de cobro del peaje en la autovía 6?

La incorporación del sistema representa un cambio para los usuarios de la Autovía Provincial 6, a quienes se les aconseja contar con TelePASE activo y correctamente asociado a la patente del coche.

Los dos puntos de cobro se encuentran en San Vicente y Las Heras , de acuerdo a lo informado oficialmente por AUBASA. En esta línea, y con el objetivo de mantener informados a los conductores que circulen por este corredor, difundió el cuadro tarifario que rige desde el 1 de octubre.

¿Cuánto costarán los peajes de la Autovía 6 para cada coche?

¿Cuánto cuesta el peaje de la Autovía 6? (Foto: AUBASA) AUBASA

De acuerdo al cuadro tarifario que difundió AUBASA, estos son los valores que rigen desde el 1 de octubre para quienes abonen con TelePASE: