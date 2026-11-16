Un frente de inestabilidad atmosférica afectará al territorio misionero a partir del martes 17 de noviembre.

Un frente de inestabilidad atmosférica afectará de manera directa al territorio misionero a partir del martes 17 de noviembre, dando lugar a una jornada caracterizada por precipitaciones persistentes y fenómenos eléctricos de variada intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una alerta amarilla en el territorio y que además el mal tiempo abarcará las cuatro franjas horarias del día , concentrando los eventos de mayor intensidad hacia la mañana y la tarde, con temperaturas templadas a cálidas y vientos leves provenientes de distintos sectores.

Cómo estará el clima en Misiones el martes 17

Durante el martes 17 de noviembre, la ciudad de Posadas y gran parte de la provincia de Misiones atravesarán una jornada completamente inestable, con temperaturas que se encontrarán entre los 22°C y 28°C. En la madrugada se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, temperatura de 22°C y vientos del sector norte de 7 a 12 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones desmejorarán notablemente con tormentas de mayor intensidad y actividad eléctrica (probabilidad del 40% al 70%), acompañadas por una marca térmica de 25°C y vientos leves del suroeste de hasta 2 km/h.

Por la tarde persistirán las tormentas fuertes con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, alcanzando la temperatura máxima de 28°C y ráfagas leves del noreste de 13 a 22 km/h, mientras que durante la noche continuarán las lluvias (10% a 40%), registrando un leve descenso térmico hasta los 23°C y vientos calmos del suroeste.

El SMN confirmó una alerta amarilla en el territorio que abarcará las cuatro franjas horarias del día. SMN

Cómo continuará el tiempo el miércoles 18

Hacia el miércoles 18 de noviembre, el panorama meteorológico en Misiones mostrará un alivio temporario durante la primera mitad de la jornada, aunque la inestabilidad volverá a hacerse presente antes del cierre del día.

Durante la madrugada y la mañana se prevé cielo mayormente nublado con escasas probabilidades de lluvia (entre 0% y 10%) y una temperatura mínima que descenderá hasta los 18°C.

Hacia la tarde y la noche regresarán las tormentas aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, impulsadas por un ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 30°C con vientos leves del sector sur.

Cómo será el panorama en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el martes y miércoles

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes 17 de noviembre también estará marcado por la inestabilidad durante gran parte del día, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C.

Se pronostican tormentas aisladas tanto en la madrugada como en la mañana (10% a 40% de probabilidad) y chaparrones hacia la tarde (10% a 40%), mejorando recién por la noche con cielo mayormente nublado y 0% de chances de lluvia.

Para el miércoles 18 de noviembre se consolidará el buen tiempo en territorio porteño, presentando cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin lluvias previstas (0%) y temperaturas que irán desde los 18°C de mínima hasta los 28°C de máxima.