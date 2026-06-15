2026 contará con más festivos para los colombianos que el año previo (Fuente: archivo).

Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 15 de junio.

Estas son las efemérides del 15 de junio

1843: Nace en Bergen (Noruega) el pianista y compositor Edvard Grieg, uno de los fundadores de la escuela noruega de música nacionalista, cuyo trabajo se basará en las tradiciones folclóricas del país y se caracterizará por su refinado sentido lírico. Compondrá, entre otras muchas obras, "Peer Gynt Suites" y sus más intimistas "Piezas líricas" para piano. Morirá en 1907 de una enfermedad pulmonar.

(Hace 183 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1996: Fallece en Beverly Hills, EE.UU., Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz, conocida como "Lady Ella" y también como "The First Lady of Song" (La primera dama de la canción). Entre su amplio repertorio musical se incluye el swing, blues, bossa nova, samba, gospel, pop, etc. Ganó la friolera de 13 Premios Grammy, la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

(Hace 30 años)

1888: Federico III de Hohenzollern muere en Potsdam (Alemania). Ha sido un breve Emperador de Alemania y Rey de Prusia, desde el 9 de marzo de este mismo año, hasta hoy, el mismo día de su muerte debido a un cáncer de laringe.

(Hace 138 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante destacado en 1843 es el nacimiento de Edvard Grieg, un influyente pianista y compositor noruego, quien fue fundamental en la creación de la escuela de música nacionalista en Noruega, integrando las tradiciones folclóricas en sus obras, lo que marcó un hito en la identidad musical del país.