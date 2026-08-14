Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El próximo fin de semana largo tendrá un escenario inestable en varias regiones de la Argentina. Una ciclogénesis que se desarrollará frente a las costas de la Patagonia provocará la llegada de lluvias y tormentas, al mismo tiempo que se prevén fuertes nevadas y vientos inestables en zonas de la cordillera.

El foco principal se encuentra posicionado en el oeste del país, donde hay alertas por viento y nieve. En la alta cordillera del NOA, las ráfagas podrían superar los 100 km/h durante las próximas jornadas, por lo que se recomienda circular con precaución y tomar todos los recaudos al respecto.

Ciclogénesis en Argentina: dónde puede haber tormentas fuertes

El nuevo sistema de bajas presiones modificará la circulación atmosférica y tendrá especial incidencia sobre el Litoral. Durante el transcurso del fin de semana, su rama frontal fría podría generar tormentas de mayor intensidad.

Se aproxima una ciclogénesis a la Argentina y hay alertas por lluvias con vientos de hasta 100 km/h en esta región del país. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

El domingo aparece como uno de los momentos de mayor inestabilidad. El avance del frente favorecerá la formación de tormentas sobre distintos sectores del noreste argentino.

Las principales zonas que podrían verse afectadas son:

Entre Ríos : tormentas de variada intensidad en el norte, con posibilidad de fenómenos fuertes.

Corrientes : tormentas en el sur, también con posibilidad de intensidad fuerte.

Buenos Aires : lluvias y lloviznas durante el domingo y nuevas precipitaciones durante el lunes.

CABA : lluvias y lloviznas durante la primera parte del domingo.

La Pampa : lluvias y chaparrones que comenzarán a generalizarse durante el sábado.

Norte de la Patagonia: precipitaciones durante el sábado, en el marco del avance de la inestabilidad.

Vientos de hasta 100 km/h y fuertes nevadas en la cordillera

El otro foco de atención estará sobre la región cordillerana. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea diversos sectores entre Río Negro y Jujuy, donde los fenómenos de mayor impacto continuarán concentrados allí.

En la alta cordillera del NOA, el alerta amarillo por viento contempla ráfagas superiores a los 100 km/h en las próximas 48 a 72 horas. Se trata de la zona donde se esperan las condiciones más adversas por este fenómeno.

La nieve también será protagonista en el oeste argentino. En distintos sectores de Cuyo podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros, con valores localmente superiores.

En distintos sectores de Cuyo podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock RecCameraStock

El frío, las lluvias y la nieve marcarán el feriado

Cabe destacar que el escenario no se limitará al Litoral y la cordillera. A medida que avance el fin de semana largo, las precipitaciones se extenderán hacia diferentes puntos del centro y norte argentino.

El lunes, las lluvias podrían alcanzar el norte de Buenos Aires, CABA, la región central, Cuyo y el NOA, mientras que el centro del Litoral continuaría con lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada.

En contraste, el norte del Litoral podría tener un ambiente mucho más cálido, con temperaturas que superarían los 30 °C. En Mendoza se espera una situación muy diferente: la nieve podría llegar hasta sectores bajos durante las primeras horas del lunes.

El fenómeno podría alcanzar San Rafael y el Valle de Uco, dejando un panorama invernal incluso fuera de las zonas cordilleranas. Luego, según las previsiones, otra ciclogénesis podría desarrollarse hacia mediados de la próxima semana y afectar nuevamente al Litoral, el norte bonaerense y Uruguay.