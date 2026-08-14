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Tales de Mileto es considerado uno de los primeros filósofos de la Antigua Grecia y una figura fundamental para comprender el nacimiento del pensamiento filosófico occidental.

Según registros de la filosofía, vivió entre los siglos VII y VI a. C. y fue reconocido por buscar explicaciones racionales sobre el mundo y la naturaleza, alejándose de las respuestas basadas exclusivamente en relatos mitológicos o científicos.

Entre las frases que se le atribuyen se encuentra una reflexión que mantiene una fuerte vigencia: “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás”.

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La idea pone el foco en una dificultad profundamente humana: mirarse con honestidad, reconocer las propias virtudes y defectos y comprender las propias acciones puede ser mucho más complejo que juzgar o criticar a otras personas.

Qué significa la frase de Tales de Mileto

La frase plantea una comparación entre dos comportamientos muy diferentes. Por un lado, conocerse a uno mismo exige introspección, capacidad de reconocer errores y disposición para cuestionar las propias decisiones y comprender qué nos mueve, cuáles son nuestras limitaciones y qué aspectos podemos mejorar.

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En cambio, hablar mal de los demás puede resultar mucho más sencillo porque permite concentrar la atención en los defectos ajenos sin enfrentarse a los propios. Desde esta perspectiva, Tales invita a realizar primero un ejercicio de autocrítica antes de juzgar a quienes nos rodean.

Quién fue Tales de Mileto

Tales de Mileto nació en la ciudad de Mileto, en la región de Jonia, y es considerado uno de los principales representantes de los llamados filósofos presocráticos.

Su importancia radica especialmente en el intento de encontrar explicaciones racionales para los fenómenos naturales.

A Tales se le atribuye la búsqueda de un principio fundamental que permitiera explicar el origen y funcionamiento de la realidad y sostuvo que el agua tenía un papel fundamental como principio de todas las cosas.

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Además de la filosofía, su figura estuvo relacionada con la matemática y la astronomía, junto con conocimientos sobre geometría.

La corriente de Tales de Mileto

Aunque gran parte de su pensamiento se conoce a través de referencias posteriores y no de textos escritos directamente por él, su legado resulta fundamental. Tales representa el comienzo de una tradición basada en preguntar, observar, razonar y buscar explicaciones sobre la realidad.