Diego Santilli aseguró esta mañana que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO en el Senado, donde, desde el mediodía, se desarrollará una sesión clave para el Gobierno. “Vamos a estar arriba de los (37) votos necesarios”, afirmó horas antes del comienzo del debate parlamentario.

En diálogo por Radio Mitre, el jefe de Gabinete defendió la suspensión de las primarias y se fundó en tres razones: evitar que los ciudadanos concurran a las urnas hasta seis veces en un mismo año electoral, ahorrar los u$s 200 millones que demanda el mecanismo y recortar la saturación de propaganda partidaria.

“La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más. O sea, en definitiva tampoco le sirve a los candidatos”, aseveró, y sintetizó: “Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia”.

La actividad legislativa se desdoblará este jueves en ambas cámaras: en paralelo a la discusión en el Senado, en Diputados se espera una sesión “larga y maratónica” para debatir el Presupuesto y la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Sobre esta última iniciativa, Santilli la calificó como “muy importante para cuidar el atesoramiento de los argentinos, que lo han vaciado varias veces”.

El oficialismo llega a la sesión de este jueves en el Senado con el dictamen de la reforma política bajo el brazo. Para aprobarlo, La Libertad Avanza necesita 37 votos, la mayoría absoluta, y después el proyecto deberá pasar por Diputados, donde el piso es de 129.

Tras una jornada larga y tensa, el oficialismo logró alinear a sus aliados y conseguir el despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto. El texto reunió 11 firmas: ocho a favor (entre ellas la de la jefa del bloque, Patricia Bullrich) y tres en disidencia, la parcial de Flavio Fama y las simples de Carlos Espínola y Alejandra Vigo.

Santilli durante la presentación de su primer informe de Gestión en el Congreso. Fuente: NA

Escenario económico

En otro tramo de la entrevista, Santilli se refirió a la suba del dólar por encima de los $ 1.600 y al riesgo país por arriba de los 1.000 puntos. Si bien reconoció que los números “no son los deseados”, enmarcó la volatilidad dentro de la dinámica habitual de los años electorales.

“Cada vez que hay una elección en nuestro país, se tensan las cosas y se tensan los números”, puntualizó. Pese a eso, expresó un pronóstico contundente: “Estoy convencido del cambio, estoy convencido de que Argentina sale para adelante y que el presidente se reelige”.

Al analizar el panorama económico general, Santilli afirmó que “tormenta y nubarrones puede haber, pero la cuestión de fondo está encaminada”, y explicó parte de la volatilidad por el contexto internacional -el alza de las tasas globales y el encarecimiento de la energía a raíz del conflicto en el estrecho de Ormuz-. En esa línea, reivindicó el equilibrio fiscal como el principal activo de la gestión: “Si no tenemos déficit, no tenemos que pedir préstamo”, resumió.

Reforma política: los principales cambios que el Gobierno impulsa

La concesión más importante fue la eliminación de las listas colectoras. Bullrich anunció que se quitaba el artículo que las habilitaba y que se volvía al sistema D’Hondt de representación proporcional .

El proyecto original que Javier Milei envió al Senado en abril proponía eliminar las primarias de manera definitiva. El dictamen actual da un paso atrás: el artículo 17 suspende las PASO “durante el año 2027”, un esquema parecido al que se usó en 2025.

El texto tiene 25 artículos divididos en tres capítulos: las disposiciones permanentes, las reglas transitorias solo para 2027 y la cláusula que hace caducar esas reglas excepcionales cuando termine el proceso electoral.

Sin internas abiertas, los candidatos se definirán según las cartas orgánicas de cada partido y, en el caso de las alianzas, según su reglamento electoral. La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicará el cronograma y el sorteo de ubicación en la boleta se hará dentro de los dos días posteriores a la oficialización de las listas.