El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 25 de noviembre en distintos sectores de Mendoza. El aviso alcanza a varias localidades de la provincia y anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática.

La advertencia meteorológica estará vigente durante las próximas horas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del pronóstico y prestar atención a las actualizaciones oficiales.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: qué fenómenos se esperan durante esta noche

De acuerdo con el reporte del SMN, el área será afectada durante la noche de este miércoles 25 por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las condiciones podrían cambiar rápidamente y generar episodios de precipitaciones abundantes en lapsos breves.

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:

Granizo: caída de piedras de hielo en sectores alcanzados por las tormentas.

Actividad eléctrica frecuente: podrían registrarse descargas eléctricas durante el desarrollo de las precipitaciones.

Ráfagas fuertes de viento: el paso de las tormentas podría provocar períodos de viento intenso.

Lluvias abundantes: se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esa marca en algunas localidades.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, las autoridades recomiendan mantenerse informados y seguir las actualizaciones oficiales.

Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas fuertes

Alerta amarilla en Mendoza por tormentas durante la noche del miércoles 25. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Ante el pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento, el Servicio Meteorológico Nacional difunde una serie de medidas para reducir los riesgos durante el desarrollo del fenómeno.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

No refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad ni estructuras metálicas.

Mantenerse alejado de piletas, ríos, lagunas y otras superficies de agua durante la actividad eléctrica.

Si ingresa agua a la vivienda, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, siempre que sea seguro hacerlo.

Además, el organismo aconseja mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico y consultar los canales oficiales ante posibles cambios en el nivel de alerta.