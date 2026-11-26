El Ministerio de Economía oficializó este jueves la adhesión de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La Resolución 2027/2026, que firmó Luis Caputo, aprueba la mayor inversión de la historia del país : u$s 50.750 millones.

La norma, que el Boletín Oficial publicó hoy, encuadra la iniciativa como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

Las sociedades MIDCO ARLNG I SA y UPCO ARLNG I SA presentaron el proyecto bajo la estructura de Proyecto Único con múltiples vehículos.

YPF, la italiana Eni y XRG, brazo internacional de la emiratí Adnoc, están al frente de la iniciativa.

El Comité Evaluador del RIGI había aprobado su ingreso la semana pasada, y la resolución establece el 19 de noviembre como fecha de adhesión.

bsgold

Cómo será la inversión

El plan divide la inversión en dos etapas. La primera demandará u$s 26.377 millones y prevé su puesta en marcha el 30 de junio de 2030. La segunda sumará u$s 24.372 millones, con inicio de operaciones previsto para el 30 de junio de 2031.

El proyecto contempla 1.416 pozos horizontales en Vaca Muerta , en Neuquén, y ductos por 524 kilómetros hasta la costa atlántica de Río Negro. También incluye un complejo industrial en cada provincia para procesar el gas y sus líquidos.

En la costa rionegrina, la iniciativa instalará dos unidades flotantes de licuefacción de 6 millones de toneladas anuales (MTPA) cada una. Así, alcanzará una capacidad total de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), además de líquidos del gas.

La resolución exige a las empresas una inversión mínima de u$s 2.000 millones antes del 31 de diciembre de 2028. Además, las compañías deberán acreditar el 20% de ese monto durante los primeros dos años.

A cambio, el Estado otorga estabilidad regulatoria, tributaria, aduanera y cambiaria. El beneficio regirá hasta el 30 de junio de 2060 para la primera etapa y hasta el 30 de junio de 2061 para la segunda.

El texto también aprueba los listados de bienes que las empresas podrán importar con franquicia y acepta el mecanismo de resolución de controversias. Además, ordena inscribir el proyecto en el Registro de PEELP.

La Secretaría de Energía fiscalizará el cumplimiento de los compromisos asumidos. El Ministerio de Economía comunicará la resolución a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central (BCRA).

Producción, exportaciones y empleo

El proyecto alcanzará una meseta de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas. Caputo precisó que ese volumen resulta “equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina”.

El ministro también estimó que Argentina LNG generará exportaciones por más de u$s 9.000 millones anuales . “Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina”, celebró Caputo tras la aprobación del Comité Evaluador.

En materia laboral, la construcción demandará 20.000 puestos de trabajo, con picos de 40.000. Durante la etapa de operación, el proyecto sostendrá unos 8.000 empleos directos e indirectos.

Las empresas desembolsarán u$s 25.000 millones entre 2027 y 2030, mientras que el resto de la inversión se extenderá hasta 2050.

UIA

La decisión final, el 30 de noviembre

Horacio Marín, titular de YPF, confirmó que la petrolera firmará la Decisión Final de Inversión (FID) el 30 de noviembre, junto con Eni y XRG. “Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá”, afirmó el directivo.

Marín agradeció al presidente Javier Milei y al ministro Caputo, y vinculó el avance del proyecto con el régimen de incentivos. “Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible”, sostuvo.

Con la publicación en el Boletín Oficial, Argentina LNG obtiene el aval oficial a cuatro días de la FID. A partir de ahora, las empresas deberán cumplir el cronograma de inversiones que establece la norma.